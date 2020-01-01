Дитячий садок у селі під Луцьком закрили на карантин через коронавірус





Про це Інформармаційному агентству



Цю інформацію в коментарі виданню підтвердила завідувачка садочку Аліна Приходько. З її слів, заклад не працює від вчорашнього дня. Карантин поки що триватиме до 10 листопада включно.



Аліна Приходько повідомила, що такі обмеження ввели у зв’язку з тим, що у двох працівників ДНЗ підтвердили коронавірус, ще двоє – очікують результатів тестів.



«Критичної ситуації в нас немає, люди, які отримали позитивний тест, не контактували безпоседньо з дітьми, усі працівники ходять в масках, рукавичках. Дітей хворих також немає. У нас і раніше працівники перебували на лікарняному з подібними симптомами, але вони отримали негативні тести, тож ми працювали.Тепер, коли у двох працівників підтвердили COVID-19, ми вирішили все-таки закрити на карантин заклад, щоб поберегти персонал. Зараз ми все повністю перемиваємо, дезинфікуємо, хоч це і раніше робилося постійно», – повідомила вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дошкільний навчальний заклад села Лище Луцького району закрили на карантин.Про це Інформармаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Цю інформацію в коментарі виданню підтвердила завідувачка садочку. З її слів, заклад не працює від вчорашнього дня. Карантин поки що триватиме до 10 листопада включно.Аліна Приходько повідомила, що такі обмеження ввели у зв’язку з тим, що у двох працівників ДНЗ підтвердили коронавірус, ще двоє – очікують результатів тестів.«Критичної ситуації в нас немає, люди, які отримали позитивний тест, не контактували безпоседньо з дітьми, усі працівники ходять в масках, рукавичках. Дітей хворих також немає. У нас і раніше працівники перебували на лікарняному з подібними симптомами, але вони отримали негативні тести, тож ми працювали.Тепер, коли у двох працівників підтвердили COVID-19, ми вирішили все-таки закрити на карантин заклад, щоб поберегти персонал. Зараз ми все повністю перемиваємо, дезинфікуємо, хоч це і раніше робилося постійно», – повідомила вона.

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