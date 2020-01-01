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Дитячий садок у селі під Луцьком закрили на карантин через коронавірус

Дитячий садок у селі під Луцьком закрили на карантин через коронавірус
Дошкільний навчальний заклад села Лище Луцького району закрили на карантин.

Про це Інформармаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Цю інформацію в коментарі виданню підтвердила завідувачка садочку Аліна Приходько. З її слів, заклад не працює від вчорашнього дня. Карантин поки що триватиме до 10 листопада включно.

Аліна Приходько повідомила, що такі обмеження ввели у зв’язку з тим, що у двох працівників ДНЗ підтвердили коронавірус, ще двоє – очікують результатів тестів.

«Критичної ситуації в нас немає, люди, які отримали позитивний тест, не контактували безпоседньо з дітьми, усі працівники ходять в масках, рукавичках. Дітей хворих також немає. У нас і раніше працівники перебували на лікарняному з подібними симптомами, але вони отримали негативні тести, тож ми працювали.Тепер, коли у двох працівників підтвердили COVID-19, ми вирішили все-таки закрити на карантин заклад, щоб поберегти персонал. Зараз ми все повністю перемиваємо, дезинфікуємо, хоч це і раніше робилося постійно», – повідомила вона.

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Теги: коронавірус, Лище, закриття
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