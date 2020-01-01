вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Хочеться вийти в поле і кричати»: коронавірус вбив всю сім'ю лікаря з Вінниці

«Хочеться вийти в поле і кричати»: коронавірус вбив всю сім'ю лікаря з Вінниці
У Вінниці від коронавірусу померла сім'я лікаря: спершу – 92-річна мама, потім – брат, а через тиждень і сам завідувач поліклініки Вінницької обласної лікарні ім. Пирогова Віктор Колодько.

Поховають медика в четвер, 29 жовтня, у селі Капустяни. Друзі та односельці досі не можуть повірити в смерть лікаря, - пише OBOZREVATEL.

Зробили все і навіть більше

Як розповів директор обласної лікарні Олександр Жупанов, Колодько був великим професіоналом, лікарем-неврологом.

"Він консультував усю нашу лікарню. Хоч лікарі і мають захист, але все одно заразитися вірусом можливо. Де він підхопив його, ніхто не знає. Він лікувався з перших же днів хвороби, консультувався з інфекціоністом. Але тоді вже була важкохворою його літня мама, він як лікар розумів, що вона найближчим часом помре. Тому відразу лягти в лікарню не міг", – зазначив медик.

"Потім він пройшов КТ і побачив, що легені його вражено. Це дуже підступна хвороба, вона вражає судини, тромбуючи їх. Він ліг у стаціонар, його стан погіршився. Тоді в лікарні вже був брат. Спершу брат одужував, і всі думали, що він вилікується. Але йому стало різко погано – і він помер. Для Віктора зробили все, що могли, і навіть більше. Друзі дістали для нього ліки, яких ще немає в Україні, але й вони не допомогли. Він помер", – поділився Жупанов.
«Хочеться вийти в поле і кричати»: коронавірус вбив всю сім'ю лікаря з Вінниці

Для всіх, хто знав Колодька, його смерть стала несподіванкою. Спортсмен, життєлюб, чудовий організатор. Кажуть, він постійно підтримував форму, ходив до залу, а ще з молодості грав у футбол.

"Коли ми організували збірну з футболу серед лікарів, він приєднався до нас. У нас була команда ветеранів, туди входять ті, кому більше за 45 років. П'ять років тому ми всі разом поїхали в Америку, у Лос-Анджелес, там проходив Чемпіонат світу з футболу серед команд медиків. І ми стали чемпіонами, тоді з нами грав і Віктор Колодько", – розповів капітан цієї команди, лікар Олег Щеглов.
«Хочеться вийти в поле і кричати»: коронавірус вбив всю сім'ю лікаря з Вінниці

Він теж не може повірити в те, що Віктора не стало. "Увесь день у мене перед очима. Я повірити в це не можу! Він чудовий організатор, був главою профспілки лікарні, очолив поліклініку. Думаю, він просто за собою дещо не додивився. Тоді була хвора мама, потім – його брат. Й обома похоронами Віктор займався сам. Недооцінив свій стан. Кажуть, усе в нього почалося зі звичайного покашлювання. До лікарні він уже надійшов, коли 65% легень було вражено", – зазначив Щеглов.

"Хочеться вийти в поле і кричати"

У рідному селі Капустяни люди теж дуже засмучені звісткою про смерть лікаря. "Ви розумієте, він давно поїхав від нас, поїхав учитися до медінституту, потім працював у районі, потім – у Вінниці. Але він ні на день не забував про своїх односельців. Він знав нас тут усіх від малого до великого. Якщо хтось у селі хворів, то збирався і їхав до "нашого лікаря" до Вінниці. Віктор обов'язково вислуховував і скеровував людину на обстеження й лікування", – розповідає місцева жителька Юлія Дубок.

Тут же в селі жила і мама лікаря, батько вже давно помер. Жінка тільки років зо три-чотири тому перестала тримати корову у своєму господарстві. Уже не могла у свої 92 роки за нею доглядати. А взагалі, це була дуже господарська сім'я і дітей своїх вони так само виховали.

"Зараз хочеться вийти в поле і почати кричати, щоб якось виплеснути горе. Усе село плаче й тужить. Стільки людей сьогодні телефонували й плакали через смерть лікаря", – говорить Дубок.

У брата Віктора були проблеми із серцем, раніше він переніс операцію із шунтування. А коли дізнався про смерть мами, то його стан різко погіршився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Вінниця, лікар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік викликав повій, а потім на колінах вибачався: подробиці моторошного вбивства українки в Італії
Сьогодні, 11:40
На Волині легковик злетів у кювет
Сьогодні, 11:18
«Хочеться вийти в поле і кричати»: коронавірус вбив всю сім'ю лікаря з Вінниці
Сьогодні, 11:14
Злодій із Волині втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 10:58
Конституційний суд заблокував призначання переможців місцевих виборів, – НАЗК
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
На Волині від коронавірусу помер лікар-педіатр На Волині від коронавірусу помер лікар-педіатр
18 вересень, 13:02
Луцький лікар розповіла, як відрізнити грип, ГРВІ від коронавірусу Луцький лікар розповіла, як відрізнити грип, ГРВІ від коронавірусу
08 вересень, 18:39
Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19 Луцький лікар повідомив про переповнені медзаклади та велику кількість хворих на COVID-19
04 серпень, 12:30
Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19 Лікар луцької стоматполіклініки захворів на COVID-19
17 липень, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місто, оповите легким серпанком туману: осінній Луцьк у фото
Сьогодні, 12:40
 0
У селі поблизу Луцька затримали чоловіка, який забирав з лісу наркотики
Сьогодні, 12:21
 0
Збирають гроші, аби доправити додому тіло молодого волинянина, який загинув у Німеччині
Сьогодні, 11:58
 0
У Луцьку чоловік незаконно підключав мешканцям міста українські телеканали
Сьогодні, 11:52
 0
Чоловік викликав повій, а потім на колінах вибачався: подробиці моторошного вбивства українки в Італії
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8