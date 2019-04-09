Через Волинь до Польщі намагалися провезти майже 10 кілограмів наркотиків. ВІДЕО
Сьогодні, 09:07
На Волині прикордонники разом із співробітниками СБУ та митниці виявили майже десять кілограмів марихуани в одному з автомобілів, що слідував до Польщі.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Військовослужбовці Луцького загону отримали завчасну інформацію про можливу протиправну діяльність від співробітників СБУ. Тому як тільки автомобіль «BMW» під керуванням громадянина Литви прибув у пункт пропуску «Ягодин», його направили на додатковий огляд.
В ході здійснення ретельної перевірки в конструктивних особливостях позашляховика спільна оглядова група виявила пакунки з наркотиками. Іноземця, який намагався перевезти марихуану, затримали.
Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Військовослужбовці Луцького загону отримали завчасну інформацію про можливу протиправну діяльність від співробітників СБУ. Тому як тільки автомобіль «BMW» під керуванням громадянина Литви прибув у пункт пропуску «Ягодин», його направили на додатковий огляд.
В ході здійснення ретельної перевірки в конструктивних особливостях позашляховика спільна оглядова група виявила пакунки з наркотиками. Іноземця, який намагався перевезти марихуану, затримали.
Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Трын-трава медицинская для бабьего майдана.
Останні новини
На Сході російські найманці вбили двох українських воїнів
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
Сьогодні, 09:10
Через Волинь до Польщі намагалися провезти майже 10 кілограмів наркотиків. ВІДЕО
Сьогодні, 09:07
В Україні – найбільша добова кількість нових випадків коронавірусу за весь час пандемії
Сьогодні, 08:50
На Волині керівник двох підприємств хотів за гроші вирішити питання з перевірками аудитслужби
Сьогодні, 08:20