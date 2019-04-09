Через Волинь до Польщі намагалися провезти майже 10 кілограмів наркотиків. ВІДЕО

На Волині прикордонники разом із співробітниками СБУ та митниці виявили майже десять кілограмів марихуани в одному з автомобілів, що слідував до Польщі.Про це інформує Держприкордонслужба.Військовослужбовці Луцького загону отримали завчасну інформацію про можливу протиправну діяльність від співробітників СБУ. Тому як тільки автомобіль «BMW» під керуванням громадянина Литви прибув у пункт пропуску «Ягодин», його направили на додатковий огляд.В ході здійснення ретельної перевірки в конструктивних особливостях позашляховика спільна оглядова група виявила пакунки з наркотиками. Іноземця, який намагався перевезти марихуану, затримали.Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).