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Через Волинь до Польщі намагалися провезти майже 10 кілограмів наркотиків. ВІДЕО

Через Волинь до Польщі намагалися провезти майже 10 кілограмів наркотиків. ВІДЕО
На Волині прикордонники разом із співробітниками СБУ та митниці виявили майже десять кілограмів марихуани в одному з автомобілів, що слідував до Польщі.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Військовослужбовці Луцького загону отримали завчасну інформацію про можливу протиправну діяльність від співробітників СБУ. Тому як тільки автомобіль «BMW» під керуванням громадянина Литви прибув у пункт пропуску «Ягодин», його направили на додатковий огляд.

В ході здійснення ретельної перевірки в конструктивних особливостях позашляховика спільна оглядова група виявила пакунки з наркотиками. Іноземця, який намагався перевезти марихуану, затримали.

Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).
Через Волинь до Польщі намагалися провезти майже 10 кілограмів наркотиків. ВІДЕО


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Теги: наркотики, митниця
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Коментарі 1
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