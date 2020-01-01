Опублікували світлину волинського лірника столітньої давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:48
У мережі з'явилася світлина столітньої давності, на якій зображений волинський лірник.
Фото оаублікували на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці, - пише Район.Історія.
Світлина датується 1910 роком.
Лірники – талановиті та музично обдаровані сліпі люди. Саме грою на лірі вони заробляли на життя. В Україні вони відомі ще з часів XV століття.
У репертуарі лірників були історичні пісні й думи, церковні канти й псалми, українські народні пісні, передусім жартівливі й сатиричні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото оаублікували на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у фейсбуці, - пише Район.Історія.
Світлина датується 1910 роком.
Лірники – талановиті та музично обдаровані сліпі люди. Саме грою на лірі вони заробляли на життя. В Україні вони відомі ще з часів XV століття.
У репертуарі лірників були історичні пісні й думи, церковні канти й псалми, українські народні пісні, передусім жартівливі й сатиричні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Опублікували світлину волинського лірника столітньої давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:48
Ротань викликав у юнацьку збірну України ексгравця «Волині»
Сьогодні, 18:07
В Україні з'явиться нова монета номіналом 2 гривні
Сьогодні, 17:24
У Луцьку шукають розробника плану організації території Державного історико-культурного заповідника
Сьогодні, 16:43
У Ковельському лісгоспі виростили мільйон сіянців. ФОТО
Сьогодні, 16:21