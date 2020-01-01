Опублікували світлину волинського лірника столітньої давності. РЕТРОФОТО





Фото оаублікували на сторінці Центру дослідження і відродження Волині у



Світлина датується 1910 роком.



Лірники – талановиті та музично обдаровані сліпі люди. Саме грою на лірі вони заробляли на життя. В Україні вони відомі ще з часів XV століття.



У репертуарі лірників були історичні пісні й думи, церковні канти й псалми, українські народні пісні, передусім жартівливі й сатиричні.

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