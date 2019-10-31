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Вікканська жриця з Луцька розповіла про «народження» Хеловіну

Вікканська жриця з Луцька розповіла про «народження» Хеловіну
Стародавнє свято Геловін відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада в багатьох країнах світу. А традицію запалювання гарбузів передають із покоління в покоління.

Про те, чому люди використовують саме гарбузи та де почали вперше відзначати Хеловін, про саме свято та його традиції розповіла вікканка Олена Кузьмич, - повідомляє студентський інформаційний портал НІВРОКУ.

«Розпочати потрібно не з гарбузів, а з ріпи. Насправді потрібно повернутися назад. В основі Геловіну лежить кельтське свято Савань. Усе дуже просто: після завершення збору врожаю, забивали тварин для того, щоб вижити взимку. Це певна ритуалістика, жертвоприношення. Зима в слов’янській культурі порівнюється зі смертю. І щоб вижити, жителі вирізали з ріпи ліхтарики. А далі ці світильники почали створювати й в інших країнах світу», – розповіла Олена.

Також вона додала, що з‘явилась в той період часу легенда про Джека-Ліхтаря, який бродив по світу з гарбузом замість голови та відбирав людські голови.

«Коли все перейшло до гарбузів? Коли ірландці імігрували в Америку. Ріпи у них не було, тож вони почали використовувати гарбузи, щоб вберегти себе», – пояснила вікканка.

Є три різних види започаткування Геловіну: кельтське, європейське та американське. В Америці це все й об‘єдналося у сучасне свято. До речі, 26 жовтня в США святкують День гарбуза.

«Геловін я не святкую. Я святкую Савань. Це мені більше до душі. Савань – це для мене вшанування померлих, мовчазна трапеза і дуже ностальгічний вечір. Колись мене подруги запрошували на вечірку Геловін, та я відмовилась. Бо це й вечір для мене означає дещо більше, ніж випити та посвяткувати», – ділиться Олена.

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Теги: Хеловін, Луцьк
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