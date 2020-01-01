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1 листопада на Волині: гортаючи календар

1 листопада на Волині: гортаючи календар
1 листопада день народження святкує художник, іконописець Сергій Радкевич (на фото).

Також день народження відзначають журналістка Маріам Оганнисян, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області Сергій Шмига та фотограф Павло Луцака.

За православним календарем 1 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Іларіон або Яків.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Сьогодні - Міжнародний день вегана. Саме цього дня в 1994 році Веганське співтовариство відзначало своє 60-річчя.

Вегани - строгі вегетаріанці. Вони не лише виключають зі свого раціону м'ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження - яйця, молоко, мед. Вегани не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни і шовку, і не користуються продуктами, які тестували на тваринах.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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