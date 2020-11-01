У Словаччині 50% населення безкоштовно протестували на Covid-19





Міністр оборони Словаччини Ярослав Наг зазначив, що з 2,58 мільйона словаків, які пройшли тестування, 25 850 (близько 1%) отримали позитивні результати й тепер мають відправитися на самоізоляцію. Пишуть



Для проведення тестування залучили понад 40 тис. медиків, а також загони солдатів, поліцію, держслужбовців і волонтерів. Усього в країні відкрили приблизно 5 тис. точок тестувань.



Сам тест є безкоштовним і добровільним, однак ті, хто відмовляються його робити, також змушені будуть сидіти на самоізоляції.



Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився за тиск на людей для участі в тестуванні, але заявив, що вимога обґрунтована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Словаччині за один день 50% жителів країни протестували на коронавірус, аби зупинити другу хвилю епідемії.Міністр оборони Словаччинизазначив, що з 2,58 мільйона словаків, які пройшли тестування, 25 850 (близько 1%) отримали позитивні результати й тепер мають відправитися на самоізоляцію. Пишуть Факти Для проведення тестування залучили понад 40 тис. медиків, а також загони солдатів, поліцію, держслужбовців і волонтерів. Усього в країні відкрили приблизно 5 тис. точок тестувань.Сам тест є безкоштовним і добровільним, однак ті, хто відмовляються його робити, також змушені будуть сидіти на самоізоляції.Прем’єр-міністр Словаччинивибачився за тиск на людей для участі в тестуванні, але заявив, що вимога обґрунтована.

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