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У Словаччині 50% населення безкоштовно протестували на Covid-19

У Словаччині 50% населення безкоштовно протестували на Covid-19
У Словаччині за один день 50% жителів країни протестували на коронавірус, аби зупинити другу хвилю епідемії.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Наг зазначив, що з 2,58 мільйона словаків, які пройшли тестування, 25 850 (близько 1%) отримали позитивні результати й тепер мають відправитися на самоізоляцію. Пишуть Факти.

Для проведення тестування залучили понад 40 тис. медиків, а також загони солдатів, поліцію, держслужбовців і волонтерів. Усього в країні відкрили приблизно 5 тис. точок тестувань.

Сам тест є безкоштовним і добровільним, однак ті, хто відмовляються його робити, також змушені будуть сидіти на самоізоляції.

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився за тиск на людей для участі в тестуванні, але заявив, що вимога обґрунтована.

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Теги: Словаччина, тестування, коронавірус
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