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Через вибоїну на дорозі ковельчанин подав до суду

Через вибоїну на дорозі ковельчанин подав до суду
У Ковелі на вулиці Володимира Кияна 36-річний чоловік впав з велосипеда та отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

Про це пише Ковель медіа.

Потерпілий звернувся із судовим позовом до виконавчого комітету Ковельської міської ради та комунального підприємства «Добробут», які, за його словами, є відповідальними за стан дорожнього покриття – вибоїну на дорозі, через яку він впав з велосипеда і травмувався.

Позивач просив суд стягнути з відповідачів 1428,68 грн майнової та 15 000 грн моральної шкоди, враховуючи лікування та пошкоджений велосипед.

Представники влади та комунального підприємства подали відзив на позовну заяву і довели, що в ній не міститься інформації про річ, яка була пошкоджена внаслідок ДТП, та суми, яка підлягає відшкодуванню.

Згідно акту обстеження ділянки вулично-шляхової мережі за місцем дорожньо-транспортної пригоди, покриття проїзної частини має вибоїну довжиною 2,23 м., шириною 30 см. і висотою 13 см. Однак позивач раніше ствердив, що рухався велосипедом по тротуару, на якому пошкоджень не виявили.

Управління патрульної поліції у відповіді на запит встановило, що заявник був неуважний і лише з власної необережності впав з велосипеда.

Ковельський міськрайонний суд відмовив чоловіку в позові.

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Теги: яма, вибоїна, дорога, велосипедист, суд
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