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Вперше за 5 місяців в Австралії не зареєстрували жодного хворого на коронавірус

Вперше за 5 місяців в Австралії не зареєстрували жодного хворого на коронавірус
В Австралії вперше за майже 5 місяців не виявили жодного хворого на коронавірус. Представники органів охорони здоров’я заявили, що найближчими днями карантин можуть послабити.

Від початку пандемії у 25-мільйонній Австралії зафіксували близько 27 500 випадків зараження коронавірусом та 900 смертей внаслідок хвороби. Це значно менше, ніж у багатьох країнах світу завдяки тому, що австралійська влада намагалась стримати поширення інфекції будь-якими способами, повідомляє канал24.

Так, суворі карантинні обмеження вплинули на перебіг пандемії в країні. Окрім цього, в Австралії масово тестували громадян на наявність інфекції і оперативно відстежували усіх контактних осіб.

Минулого тижня штат Вікторія, у якому діяли найсуворіші правила карантину, зняв більшість своїх обмежень. Відтепер люди можуть вільно залишати свої домівки, відвідувати роздрібні магазини, ресторани, кафе та бари. Також дозволили збиратися у групи до 10 людей.

Прем'єр-міністр штату Деніел Ендрюс похвалив місцевих мешканців за дотримання таких суворих правил і заявив, що вони добре налаштовуються на "нормальне Різдво".

Нагадаємо, що через стрімке зростання захворюваності штат Вікторія закрили ще на початку липня. Тоді зачинили всі заклади, які не забезпечують життєздатність регіону.

Громадян зобов'язали не виходити з дому без зайвої потреби, виїжджати за межі штату також було заборонено.

Карантин став складним випробуванням для місцевих жителів. Люди скуповували товари першої необхідності та їжу, яка має довгий термін придатності, зокрема: консерви, туалетний папір та дезінфектори.

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Теги: Австралія, карантин, коронавірус
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