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За тиждень понад 5 тисяч людей на Волині захворіли на ГРВІ

За тиждень понад 5 тисяч людей на Волині захворіли на ГРВІ
На Волині з початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло майже 24 тисячі мешканців області.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 5,4 тисячі волинян, із них 30% — діти віком до 17 років (1,6 тис). Приблизно один відсоток від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків наразі не було.

Захворюваність в нинішньому епідсезоні перевищує показник за аналогічний період минулого року на 21 % і наближається до епідемічного порогу. Інтенсивний показник захворюваності становить 530 на 100 тисяч населення і знаходиться на рівні попереднього тижня. Проте, цей показник вищий від середнього по Україні на 23%.

Хоча за даними дозорних закладів, циркуляція вірусів грипу не зареєстрована, проте у епідемічному сезоні 2020-2021 в Україні, як і в інших регіонах Північної півкулі будуть циркулювати наступні штами вірусів грипу:

вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/ (H1N1)pdm09;
вірус, подібний A/Hong Kong/ (H3N2);
вірус, подібний В/Washington/ (лінія B Victoria);
вірус, подібний B/Phuket/ (лінія B/Yamagata).


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Теги: грип, ГРВІ, Волинь, ситуація
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