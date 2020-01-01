За тиждень понад 5 тисяч людей на Волині захворіли на ГРВІ

На Волині з початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло майже 24 тисячі мешканців області.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 5,4 тисячі волинян, із них 30% — діти віком до 17 років (1,6 тис). Приблизно один відсоток від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків наразі не було.Захворюваність в нинішньому епідсезоні перевищує показник за аналогічний період минулого року на 21 % і наближається до епідемічного порогу. Інтенсивний показник захворюваності становить 530 на 100 тисяч населення і знаходиться на рівні попереднього тижня. Проте, цей показник вищий від середнього по Україні на 23%.Хоча за даними дозорних закладів, циркуляція вірусів грипу не зареєстрована, проте у епідемічному сезоні 2020-2021 в Україні, як і в інших регіонах Північної півкулі будуть циркулювати наступні штами вірусів грипу:вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/ (H1N1)pdm09;вірус, подібний A/Hong Kong/ (H3N2);вірус, подібний В/Washington/ (лінія B Victoria);вірус, подібний B/Phuket/ (лінія B/Yamagata).