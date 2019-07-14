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Бренд YES влаштував перший в світі fashion-показ рюкзаків*

Бренд YES влаштував перший в світі fashion-показ рюкзаків*
2 листопада у Києві відбулося щось незвичайне. Бренд рюкзаків Yes став організатором першого не лише в Україні, але і у всьому світі fashion-шоу.

Зацікавленій публіці продемонстрували абсолютно нову колекцію стильних шкільних та молодіжних рюкзаків. Yes любить дивувати публіку, тому і цього разу без захоплених та вражених поглядів не обійшлося.

Консультантом та критиком колекції став популярний модельєр Андре Тан, який свою участь прокоментував так: «Гарному смаку потрібно навчатися з дитинства».
Бренд YES влаштував перший в світі fashion-показ рюкзаків*

Футуристичність моделей від Yes помітно відразу: трендові рюкзаки відрізняються насиченими кольорами, дизайном та об’ємними елементами. У кожному з них застосовані новітні технології. Завдяки цьому на полицях легко знайти та купити саме вироби бренду Yes.
Бренд YES влаштував перший в світі fashion-показ рюкзаків*

«Модні відтінки «рожевий павич», «персикова нуга» та «троянда у попелі» стануть улюбленими у молодих красунь», – переконаний Андре Тан. «А юнаки оберуть принти з мікрочіпами — технологічні та оригінальні. Все це і стане трендом у 2021 році», – запевняє дизайнер.

Окремо потрібно згадати «крутий рюкзак для фьючеристів». Він обов’язково сподобається тим, хто стежить за Ілоном Маском та іншими візіонерами сучасності. Дизайн моделі — контрастний чорний колір з об’ємною ракетою.

Саме якість виготовлення та оригінальні дизайнерські ідеї і вразили Андре Тана. Ось чому він погодився на спільну розробку нової колекції. Кожен новий рюкзак — це композиція привабливого дизайну, передові технології та функціональні «фішки». Це і стане фінальним аргументом при виборі шкільного аксесуару наступного року.
Бренд YES влаштував перший в світі fashion-показ рюкзаків*

Після завершення показу на подіумі запрошені гості мали нагоду познайомитися з колекцією ближче: всі рюкзаки були доступні для огляду та фотосесій. Завершила феєричний вечір гучна вечірка та фуршет для всіх присутніх.

Подія відбулася, а враження вирують ще й досі. Yes продемонстрував, якою буде шкільна мода у 2021 році у Луцьку та у всій Україні. Чи справдяться прогнози дизайнерів? Незабаром дізнаємося про це самі. А поки сподіваємося, що вони таки мали рацію.
Бренд YES влаштував перший в світі fashion-показ рюкзаків*
Бренд YES влаштував перший в світі fashion-показ рюкзаків*
Бренд YES влаштував перший в світі fashion-показ рюкзаків*

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Теги: рюкзаки YES, показ
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