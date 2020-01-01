4 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
4 листопада день народження відзначає pадник генерального директора з технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго», отаман «Козацького Стрілецького Братства» Володимир Перчук (на фото).
Також особисте свято сьогодні у керівника організації «Центр розвитку дитини» Людмили Вознюк.
4 листопада - за православним календарем - іменини у Євгенії та Олександра.
В Україні сьогодні відзначають День залізничника.
Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.
Цього дня у 1942 році фашисти розстріляли жителів села Клубочин Ківерцівського району, яке розташоване поблизу Цумані. Каральна акція нацистів була відповіддю на діяльність партизанського підпілля у селі. Тут розстріляли 137 жителів, в тому числі жінок і дітей. Село спалили.
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Також особисте свято сьогодні у керівника організації «Центр розвитку дитини» Людмили Вознюк.
4 листопада - за православним календарем - іменини у Євгенії та Олександра.
В Україні сьогодні відзначають День залізничника.
Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.
Цього дня у 1942 році фашисти розстріляли жителів села Клубочин Ківерцівського району, яке розташоване поблизу Цумані. Каральна акція нацистів була відповіддю на діяльність партизанського підпілля у селі. Тут розстріляли 137 жителів, в тому числі жінок і дітей. Село спалили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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