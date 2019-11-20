Де у Луцьку продаватимуть новорічні сосни і ялинки. АДРЕСИ

У Луцьку затвердили перелік місць, де можна продавати хвойні дерева до новорічно-різдвяних свят.Про це йшлося під час виконкому Луцькради у четвер, 5 листопада.Так, безпосереднє встановлення пунктів продажу хвойних дерев здійснюватиметься на підставі погоджень розміщення тимчасових споруд для пунктів одноразової торгівлі та укладених договорів на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності. Отримати відповідну послугу буде можливо через центр надання адміністративних послуг Луцька.Перелік вулиць, де в місті дозволили торгувати соснами і ялинками:1. Бульв. Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки).2. Пр-т Соборності (поблизу ринку «Північний»).3. Пр-т Соборності (навпроти гіпермаркету «Там-Там»).4. Пр-т Соборності, 26.5. Пр-т Соборності (поблизу відділу ДРАЦС).6. Вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту).7. Вул. Глушець (навпроти Центрального ринку).8. Пр-т Відродження, 6.9. На розі вул. Січової – пр-ту Відродження.Продаж дозволять у період із 15 грудня 2020 року до 15 січня 2021 року.