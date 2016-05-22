Українці почали частіше ходити до церкви і стали лояльнішими до гомосексуалістів





Ставлення до ЛГБТ стало толерантнішим, хоча до церкви ходити українці також стали частіше. Такі дані показало Світове дослідження цінностей, яке провели компанії Info Sapiens та центр "Соціальний моніторинг" за підтримки українського культурного фонду й європейських партнерів, - пише



Світове дослідження цінностей є довгостроковим проєктом, яке започаткували в 1981 році у Мічиганському університеті.



Дослідження охоплює 120 країн. Україна до нього долучилась в 1999 році. Соціологи опитали 1 289 людей, максимальна похибка складає 2,7%.



За останнє десятиліття Бога у своєму житті почали вважати важливим менше людей - 56% замість 64%.



При цьому молитись українці почали менше, а от ходити до церкви - більше.



Автори дослідження припускають, що рівень духовності в українців, ймовірно, знизився.



У 2011 році щонайменше кілька разів на тиждень молились 42% опитаних, а зараз таких 38%.



Проте не менше разу на місяць до церкви на службу зараз ходять 33,5%, а раніше таких було всього 24%.



Також зменшилась кількість людей, які вважають, що в дітях треба виховувати релігійність - з 22% до 15%.



За останнє дуже складне для України десятиліття українці стали трохи толерантнішими.



Ці показники визначали питаннями, чи люди виступають проти життя поряд з певними групами населення. З людьми, хворими на ВІЛ, не хочуть жити 36%, а раніше таких було 52%.



Цікаві відповіді й на питання щодо гомосексуалів. У 2011 році не хотіли б жити поряд з такими людьми 62% опитаних, а зараз - всього 44,8%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри війну та економічну кризу, люди в Україні подекуди почуваються заможнішими, ніж в 2011 році. Й навіть відчувають себе трохи безпечніше.Ставлення до ЛГБТ стало толерантнішим, хоча до церкви ходити українці також стали частіше. Такі дані показало Світове дослідження цінностей, яке провели компанії Info Sapiens та центр "Соціальний моніторинг" за підтримки українського культурного фонду й європейських партнерів, - пише ВВС. Світове дослідження цінностей є довгостроковим проєктом, яке започаткували в 1981 році у Мічиганському університеті.Дослідження охоплює 120 країн. Україна до нього долучилась в 1999 році. Соціологи опитали 1 289 людей, максимальна похибка складає 2,7%.За останнє десятиліття Бога у своєму житті почали вважати важливим менше людей - 56% замість 64%.При цьому молитись українці почали менше, а от ходити до церкви - більше.Автори дослідження припускають, що рівень духовності в українців, ймовірно, знизився.У 2011 році щонайменше кілька разів на тиждень молились 42% опитаних, а зараз таких 38%.Проте не менше разу на місяць до церкви на службу зараз ходять 33,5%, а раніше таких було всього 24%.Також зменшилась кількість людей, які вважають, що в дітях треба виховувати релігійність - з 22% до 15%.За останнє дуже складне для України десятиліття українці стали трохи толерантнішими.Ці показники визначали питаннями, чи люди виступають проти життя поряд з певними групами населення. З людьми, хворими на ВІЛ, не хочуть жити 36%, а раніше таких було 52%.Цікаві відповіді й на питання щодо гомосексуалів. У 2011 році не хотіли б жити поряд з такими людьми 62% опитаних, а зараз - всього 44,8%.

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