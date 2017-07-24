вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ймовірно вибухнула газова установка: на Волині під час руху загорілось авто, постраждав водій. ВІДЕО

Ймовірно вибухнула газова установка: на Волині під час руху загорілось авто, постраждав водій. ВІДЕО
7-го листопада на дорозі біля села Переславичі на Іваничівщині під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 2107.

Як розповіли БУГу очевидці, вони почули вибух і різке гальмування машини. Вибігли на дорогу та побачили, що горить автомобіль.

Водій встиг вийти, у нього були опіки рук та голови.

Дівчина, яка стала свідком події, викликала швидку допомогу та пожежників. Разом із постраждалим чоловіком вона дочекалася приїзду рятувальників, рідних водія та медиків.

Зазначають, що машина була на газу. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газової установки.

До слова, рятувальну службу чекали 15 хвилин, поліцію – 20, а «швидку» аж півгодини.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автомобіль, газова установка, вибух, опіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій школі встановили сучасну систему доочистки та мінералізації питної води
Сьогодні, 21:43
Ймовірно вибухнула газова установка: на Волині під час руху загорілось авто, постраждав водій. ВІДЕО
Сьогодні, 21:21
У Луцьку відзначили талановитих письменників
Сьогодні, 20:37
Єпископ та князь колись домовились про обмін: розповіли історію села на Волині, якому вже майже пів тисячі років
Сьогодні, 19:25
Якою буде погода на Волині в неділю, 8 листопада
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
У центрі Одеси вибухнула автівка У центрі Одеси вибухнула автівка
24 липень, 2017, 12:02
В Луцьку на стоянці біля торгового центру стався вибух. ФОТО В Луцьку на стоянці біля торгового центру стався вибух. ФОТО
19 вересень, 2016, 00:19
Президент України наказав забезпечити охорону засновниці «Української правди» Президент України наказав забезпечити охорону засновниці «Української правди»
20 липень, 2016, 16:09
У Києві вибухнув автомобіль: загинув відомий журналіст. ФОТО У Києві вибухнув автомобіль: загинув відомий журналіст. ФОТО
20 липень, 2016, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькій школі встановили сучасну систему доочистки та мінералізації питної води
Сьогодні, 21:43
 0
Ймовірно вибухнула газова установка: на Волині під час руху загорілось авто, постраждав водій. ВІДЕО
Сьогодні, 21:21
 0
У Луцьку відзначили талановитих письменників
Сьогодні, 20:37
 0
Єпископ та князь колись домовились про обмін: розповіли історію села на Волині, якому вже майже пів тисячі років
Сьогодні, 19:25
 0
Якою буде погода на Волині в неділю, 8 листопада
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8