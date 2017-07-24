Ймовірно вибухнула газова установка: на Волині під час руху загорілось авто, постраждав водій. ВІДЕО
Сьогодні, 21:21
7-го листопада на дорозі біля села Переславичі на Іваничівщині під час руху загорівся автомобіль ВАЗ 2107.
Як розповіли БУГу очевидці, вони почули вибух і різке гальмування машини. Вибігли на дорогу та побачили, що горить автомобіль.
Водій встиг вийти, у нього були опіки рук та голови.
Дівчина, яка стала свідком події, викликала швидку допомогу та пожежників. Разом із постраждалим чоловіком вона дочекалася приїзду рятувальників, рідних водія та медиків.
Зазначають, що машина була на газу. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газової установки.
До слова, рятувальну службу чекали 15 хвилин, поліцію – 20, а «швидку» аж півгодини.
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Як розповіли БУГу очевидці, вони почули вибух і різке гальмування машини. Вибігли на дорогу та побачили, що горить автомобіль.
Водій встиг вийти, у нього були опіки рук та голови.
Дівчина, яка стала свідком події, викликала швидку допомогу та пожежників. Разом із постраждалим чоловіком вона дочекалася приїзду рятувальників, рідних водія та медиків.
Зазначають, що машина була на газу. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газової установки.
До слова, рятувальну службу чекали 15 хвилин, поліцію – 20, а «швидку» аж півгодини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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