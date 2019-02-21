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Ціни на Волині: що суттєво здорожчало, а що – здешевшало

Ціни на Волині: що суттєво здорожчало, а що – здешевшало
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у вересні 2020 року у порівнянні з груднем 2019-го становив 102,2%, в Україні – 101,7% (у відповідному періоді минулого року – 103,6% та 103,4% відповідно).

Про це повідомляє обласне управління статистики.

У вересні відносно грудня 2019р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,2%. Найбільше зросли ціни на фрукти (на 23,9%) та продукти переробки зернових (на 21,2%). Підвищились ціни на соняшникову олію, цукор, рис, макаронні вироби, хліб, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби на 7,4–2,6%. В той же час подешевшали овочі на 26,7%, молоко, сало, масло, безалкогольні напої на 3,8–1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,4%, зокрема, одяг – на 2,3%, взуття – на 2,7%.

Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 7,9% відбулося внаслідок подорожчання послуг лікарень на 9,0%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 7,9% амбулаторних послуг – на 7,7%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 0,4%, подорожчали автомобілі на 17,6%, обслуговування та ремонт власних транспортних засобів – на 14,2%. Разом з тим знизились ціни на паливо та мастила на 16,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,3% за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв’язку на 17,0%, поштових послуг – на 12,5%, інтернету – на 9,3%, мобільного зв’язку – на 6,4%.

Зростання вартості послуг освіти на 8,7% відбулось за рахунок підвищення плати за навчання у вищих навчальних закладах на 11,7%.

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Теги: ціни, Волинь, інфляція, статистика
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