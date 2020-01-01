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Від коронавірусу помер ще один мешканець Волині

Від коронавірусу помер ще один мешканець Волині
Станом на 9 листопада помер 63-річний мешканець Володимира-Волинського із позитивними результатами тестувань на COVID-19.

Нагадаємо, що станом на 8 листопада зафіксували два смертельні випадки. Померлі – чоловік 1938 року народження із позитивними результатами тестувань на коронавірус та жінка 1958 року народження, результати тестувань якої очікують, - йдеться на сайті міста Володимир-Волинського.

Завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” в середньому за день за період з 4 по 8 листопада – 57 відсотків.

Середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА в середньому за день (на 100 тисяч населення) за період з 31 жовтня по 8 листопада становила 142.

Показники захворюваності на коронавірус протягом 2 тижнів (на 100 тисяч населення) за період з 24 жовтня по 7 листопада становили 672 особи, з 26 жовтня по 8 листопада – 759 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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