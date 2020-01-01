У лікарнях Луцька відмовляються госпіталізовувати хворих на Covid-19, бо немає місця





Про це у коментарі Володимир Шмаль.



За його словами, "швидка" приїздить на виклики, але коли пацієнтів привозять до профільних шпиталів, там все частіше відмовляють, адже ліжкомісця для коронавірусних хворих закінчилися.



"Проблема в госпіталізації хворих по Луцьку. У районах в нас проблем нема – беруть. А в Луцьку інфекційна свої претензії ставить, Боголюби свої. Місць з самого ранку немає, кажуть. Хворих веземо важких. Таких, що по показах потребують госпіталізації: сатурація низька – 70-80%, плюс супутні захворювання.



Хоч би поклали так в стаціонар. Треба буде кисень – когось перевели, а цих підключили", – каже Володимир Шмаль.



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За його словами, вже було кілька випадків, коли хворого на "швидкій" повезли то в один, то в інший госпіталь. Люди бачили, що їх не беруть, і просили відвезти додому.



"Потім родичі дзвонять на гарячу лінію урядову, урядова – на Волинську ОДА, вони – в.о. начальника управління охорони здоров'я і вона телефонує до нас, і питає, чого ми не госпіталізували", – пояснює медик.



Каже, що ситуація критична, а шпиталь, який мали розгорнути в пологовому будинку, все ще не запрацював.



Очільниця "коронавірусного" шпиталю у пологовому Лариса Духневич зазначила, що підготовка шпиталю все ще триває і поки невідомо, коли він запрацює.



"Ми розставили ліжка, намалювали схему постачання кисню, зробили проект і розводку на 100 кисневих точок. Виявилося, що там не вистачає січення труби, яка підводить кисень на розводку, тому довелося прокопати ще одну траншею. Ми чекаємо, поки привезуть трубу відповідного діаметру, аби можна було зробити розводку. На четвертому поверсі лишилося доробити 18 метрів розводки кисню трубами і поставити кисневі точки", – розповідає медик.



Також, за її словами, шпиталь потребуватиме нову бочку для рідкого кисню, адже кисневих точок буде наразі набагато більше. Зараз готують місце, аби поставити як мінімум десятитонну бочку. Окрім того, потрібно залучити людей, які надаватимуть допомогу хворим з коронавірусом.



Тому, за прогнозами Лариси Духневич, шпиталь запрацює спершу не в повну потужність, адже потрібно трохи більше часу, аби завершити всі роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медзаклади Луцька відмовляються приймати важких хворих із коронавірусом, бо немає місця.Про це у коментарі ІА "Конкурент" розповів начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста ЛуцькаЗа його словами, "швидка" приїздить на виклики, але коли пацієнтів привозять до профільних шпиталів, там все частіше відмовляють, адже ліжкомісця для коронавірусних хворих закінчилися."Проблема в госпіталізації хворих по Луцьку. У районах в нас проблем нема – беруть. А в Луцьку інфекційна свої претензії ставить, Боголюби свої. Місць з самого ранку немає, кажуть. Хворих веземо важких. Таких, що по показах потребують госпіталізації: сатурація низька – 70-80%, плюс супутні захворювання.Хоч би поклали так в стаціонар. Треба буде кисень – когось перевели, а цих підключили", – каже Володимир Шмаль.За його словами, вже було кілька випадків, коли хворого на "швидкій" повезли то в один, то в інший госпіталь. Люди бачили, що їх не беруть, і просили відвезти додому."Потім родичі дзвонять на гарячу лінію урядову, урядова – на Волинську ОДА, вони – в.о. начальника управління охорони здоров'я і вона телефонує до нас, і питає, чого ми не госпіталізували", – пояснює медик.Каже, що ситуація критична, а шпиталь, який мали розгорнути в пологовому будинку, все ще не запрацював.Очільниця "коронавірусного" шпиталю у пологовомузазначила, що підготовка шпиталю все ще триває і поки невідомо, коли він запрацює."Ми розставили ліжка, намалювали схему постачання кисню, зробили проект і розводку на 100 кисневих точок. Виявилося, що там не вистачає січення труби, яка підводить кисень на розводку, тому довелося прокопати ще одну траншею. Ми чекаємо, поки привезуть трубу відповідного діаметру, аби можна було зробити розводку. На четвертому поверсі лишилося доробити 18 метрів розводки кисню трубами і поставити кисневі точки", – розповідає медик.Також, за її словами, шпиталь потребуватиме нову бочку для рідкого кисню, адже кисневих точок буде наразі набагато більше. Зараз готують місце, аби поставити як мінімум десятитонну бочку. Окрім того, потрібно залучити людей, які надаватимуть допомогу хворим з коронавірусом.Тому, за прогнозами Лариси Духневич, шпиталь запрацює спершу не в повну потужність, адже потрібно трохи більше часу, аби завершити всі роботи.

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