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У ВООЗ повідомили, коли вщухне пандемія COVID-19

У ВООЗ повідомили, коли вщухне пандемія COVID-19
До березня 2021 року очікується початок масового використання вакцини проти COVID-19, що, поряд з іншими заходами, може докорінно змінити хід пандемії.

Про це повідомило Reuters. Відповідну заяву зробив радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард, - пише Обозреватель.

Він повідомив на щорічній міністерській асамблеї ВООЗ, що проміжні результати випробувань вакцини на пізній стадії PFE.N компанії Pfizer Inc. виявилися "дуже позитивними".

"Ще багато чого треба зробити, це всього лише проміжні дані. Але сьогодні були досягнуті деякі дуже позитивні результати, які, як ми сподіваємося, повинні відкривати великі перспективи для всього світу в міру нашого просування вперед", – сказав Ейлвард.

Він також зазначив, що до весни 2021 року буде достатня кількість індивідуальних засобів захисту, швидких тестів на COVID-19 і допоміжних препаратів.

"До березня в результаті величезної роботи, проведеної в усьому світі, ми зможемо докорінно змінити напрям і динаміку цієї кризи", – додав представник ВООЗ.

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Теги: ВООЗ, коронавірус
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