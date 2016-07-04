В Україні декілька виробників викрили на підробці масла: яке краще не купувати

В Україні декілька молочних компаній викрили на фальсифікаті масла.Підтвердили, що багато виробників молочної продукції насправді вводили в оману споживачів та пропонували їм підробки у красивій обгортці, - йдеться на сайті Антимонопольного комітету України.Їм доведеться відповідати за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.Відповідно до держстандарту (ДСТУ 4399:2005) масло повинно містити в своєму складі виключно молочний жир. Будь-які інші домішки – такі, як рослинний жир – одразу позбавляють продукт назви «вершкове масло».Комітет виявив низку недобросовісних виробників, які виготовляли суміші з невідомими складниками та при цьому називали продукт «маслом». В деяких випадках вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90-100%.Подібне «немасло», окрім продажу у магазинах та на оптових ринках, постачалось через систему публічних закупівель у школи, дитсадки, інтернати, лікарні. Тож йдеться не лише про недобросовісну конкуренцію і неповагу до споживача, а й про загрозу здоров’ю людей.Отже, використовуючи назви «солодковершкове масло» на продукції, що містить немолочні та рослинні жири, виробники поширювали інформацію, яка вводить в оману споживачів. Окрім того, це могло надати їм неправомірні конкурентні переваги. А все це є порушенням ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції».Тож 10 листопада рішеннями АМКУ були накладені штрафи на таких недобросовісних виробників:Тижнем раніше, 4 листопада 2020 року, Тимчасовою адміністративною колегією Комітету прийняли рішення стосовно(м. Дніпро), яке вчиняло аналогічні дії. Цій компанії доведеться сплатити до бюджету 968 тис. грн.На жаль, не лише вищезгадані суб’єкти господарювання фальсифікували молочну продукцію. Комітет завершує розгляд справ щодо інших виробників, порушники будуть притягнуті до відповідальності за порушення конкурентного законодавства.