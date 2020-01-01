Поблизу Луцька викрали несправний автомобіль, який власник лишив у полі
Сьогодні, 11:04
Поблизу Луцька невідомі особи викрали автомобіль Peugeot Partner, якого власник лишив припаркованим за гіпермаркетом «Епіцентр».
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, власник лишив автомобіль у полі поблизу села Липини через його несправність. Проте, повернувшись за ним, автомобіля у залишеному місці не виявив.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що вчора, 10 листопада, до правоохоронних органів надійшло від 35-річного лучанина повідомлення про те, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом, а саме автомобілем Peugeot Partner. Авто було припарковане в несправному стані у полі неподалік села Липини.
Відомості відповідним чином задукоментовані. Нині проводяться слідчі дії, аби встановити місцеперебування автомобіля та зловмисників.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, власник лишив автомобіль у полі поблизу села Липини через його несправність. Проте, повернувшись за ним, автомобіля у залишеному місці не виявив.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що вчора, 10 листопада, до правоохоронних органів надійшло від 35-річного лучанина повідомлення про те, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом, а саме автомобілем Peugeot Partner. Авто було припарковане в несправному стані у полі неподалік села Липини.
Відомості відповідним чином задукоментовані. Нині проводяться слідчі дії, аби встановити місцеперебування автомобіля та зловмисників.
Головне фото - ілюстративне.
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