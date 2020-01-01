Поблизу Луцька викрали несправний автомобіль, який власник лишив у полі





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Як зазначається, власник лишив автомобіль у полі поблизу села Липини через його несправність. Проте, повернувшись за ним, автомобіля у залишеному місці не виявив.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що вчора, 10 листопада, до правоохоронних органів надійшло від 35-річного лучанина повідомлення про те, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом, а саме автомобілем Peugeot Partner. Авто було припарковане в несправному стані у полі неподалік села Липини.



Відомості відповідним чином задукоментовані. Нині проводяться слідчі дії, аби встановити місцеперебування автомобіля та зловмисників.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька невідомі особи викрали автомобіль Peugeot Partner, якого власник лишив припаркованим за гіпермаркетом «Епіцентр».Про це стало відомо з власних джерел.Як зазначається, власник лишив автомобіль у полі поблизу села Липини через його несправність. Проте, повернувшись за ним, автомобіля у залишеному місці не виявив.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що вчора, 10 листопада, до правоохоронних органів надійшло від 35-річного лучанина повідомлення про те, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом, а саме автомобілем Peugeot Partner. Авто було припарковане в несправному стані у полі неподалік села Липини.Відомості відповідним чином задукоментовані. Нині проводяться слідчі дії, аби встановити місцеперебування автомобіля та зловмисників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію