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Поблизу Луцька викрали несправний автомобіль, який власник лишив у полі

Поблизу Луцька викрали несправний автомобіль, який власник лишив у полі
Поблизу Луцька невідомі особи викрали автомобіль Peugeot Partner, якого власник лишив припаркованим за гіпермаркетом «Епіцентр».

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як зазначається, власник лишив автомобіль у полі поблизу села Липини через його несправність. Проте, повернувшись за ним, автомобіля у залишеному місці не виявив.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що вчора, 10 листопада, до правоохоронних органів надійшло від 35-річного лучанина повідомлення про те, що невідома особа заволоділа його транспортним засобом, а саме автомобілем Peugeot Partner. Авто було припарковане в несправному стані у полі неподалік села Липини.

Відомості відповідним чином задукоментовані. Нині проводяться слідчі дії, аби встановити місцеперебування автомобіля та зловмисників.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Липини, крадіжка, авто
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