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Біля Володимира-Волинського автівка з п`яним водієм злетіла в кювет. ФОТО

Біля Володимира-Волинського автівка з п`яним водієм злетіла в кювет. ФОТО
На одній із доріг у Володимир-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода - легковий автомобіль злетів у кювет.

Аварія сталася 11-го листопада, близько 16:00 на дорозі між Володимиром-Волинським та Вербою, - про це повідомляє БУГ, посилаючись на повідомлення правоохоронців.

Водій автівки що злетіла у кювет виявився п’яним. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Водій був при свідомості.

Як розповідають, у водія було виявлено 3,46 проміле алкоголю в крові.

Біля Володимира-Волинського автівка з п`яним водієм злетіла в кювет. ФОТО
Біля Володимира-Волинського автівка з п`яним водієм злетіла в кювет. ФОТО

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Теги: Волинь, аварія, Володимир-Волинський
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