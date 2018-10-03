Біля Володимира-Волинського автівка з п`яним водієм злетіла в кювет. ФОТО





Аварія сталася 11-го листопада, близько 16:00 на дорозі між Володимиром-Волинським та Вербою, - про це повідомляє БУГ, посилаючись на повідомлення правоохоронців.



Водій автівки що злетіла у кювет виявився п’яним. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Водій був при свідомості.



Як розповідають, у водія було виявлено 3,46 проміле алкоголю в крові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із доріг у Володимир-Волинському районі сталася дорожньо-транспортна пригода - легковий автомобіль злетів у кювет.Аварія сталася 11-го листопада, близько 16:00 на дорозі між Володимиром-Волинським та Вербою, - про це повідомляє БУГ, посилаючись на повідомлення правоохоронців.Водій автівки що злетіла у кювет виявився п’яним. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Водій був при свідомості.Як розповідають, у водія було виявлено 3,46 проміле алкоголю в крові.

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