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У луцькому «політесі» продовжили дистанційне навчання

У луцькому «політесі» продовжили дистанційне навчання
У Луцького НТУ вирішили продовжити дистанційне навчання студентів до 1 грудня 2020 року.

Про це йдеться на сайті вишу.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, адміністрація ЗВО вирішила не піддавати ризику захворюваності студентів та працівників університету і продовжити дистанційну форму навчання.

«Головне завдання - унеможливити потрапляння викладачів і студентів у зону ризику. В нас налагоджена система дистанційного навчання, вона ефективна, це підтвердило і проведення попередньої сесії без нарікань. Поки я не бачу комплексних аргументів, для чого студенти мають виходити, тим більше, коли немає проблем із дистанційним навчанням. Нам необхідно грамотно підійти до ситуації, щоби не наразити на небезпеку людей і водночас забезпечити якість освіти», - наголошує в.о. ректора Петро Савчук.

Підтримали думку в.о. ректора й проректори з науково-педагогічної роботи. Зокрема, Оксана Ляшенко зазначила, що нинішня ситуація в країні досить складна і на університет лягає неабияка відповідальність щодо надання належної допомоги у випадку інфікування не місцевих студентів, а місць у лікарнях, на разі, не вистачає.

Таким чином, члени координаційного штабу вирішили продовжити дистанційне навчання, натомість максимально забезпечивши доступ студентів у сесійний період для очних консультацій, попереднього захисту та захисту дипломних робіт. Якщо згодом буде прийняте рішення про захисти дипломних робіт в очному режимі - відповідні зміни будуть оприлюднені.

Крім того, на разі відбуватиметься опитування по кожному структурному підрозділу та серед студентського активу щодо кількості підтверджених фактів захворюваності у працівників та здобувачів освіти в університеті, а також осіб, які перебувають на самоізоляції та мають підвищені ризики до захворювання.

Зауважили, відповідний проект наказу готується і буде оприлюднений уже невдовзі.

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Теги: ЛНТУ, дистанційне навчання, карантин
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