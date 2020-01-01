У луцькому «політесі» продовжили дистанційне навчання
Сьогодні, 14:41
У Луцького НТУ вирішили продовжити дистанційне навчання студентів до 1 грудня 2020 року.
Про це йдеться на сайті вишу.
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, адміністрація ЗВО вирішила не піддавати ризику захворюваності студентів та працівників університету і продовжити дистанційну форму навчання.
«Головне завдання - унеможливити потрапляння викладачів і студентів у зону ризику. В нас налагоджена система дистанційного навчання, вона ефективна, це підтвердило і проведення попередньої сесії без нарікань. Поки я не бачу комплексних аргументів, для чого студенти мають виходити, тим більше, коли немає проблем із дистанційним навчанням. Нам необхідно грамотно підійти до ситуації, щоби не наразити на небезпеку людей і водночас забезпечити якість освіти», - наголошує в.о. ректора Петро Савчук.
Підтримали думку в.о. ректора й проректори з науково-педагогічної роботи. Зокрема, Оксана Ляшенко зазначила, що нинішня ситуація в країні досить складна і на університет лягає неабияка відповідальність щодо надання належної допомоги у випадку інфікування не місцевих студентів, а місць у лікарнях, на разі, не вистачає.
Таким чином, члени координаційного штабу вирішили продовжити дистанційне навчання, натомість максимально забезпечивши доступ студентів у сесійний період для очних консультацій, попереднього захисту та захисту дипломних робіт. Якщо згодом буде прийняте рішення про захисти дипломних робіт в очному режимі - відповідні зміни будуть оприлюднені.
Крім того, на разі відбуватиметься опитування по кожному структурному підрозділу та серед студентського активу щодо кількості підтверджених фактів захворюваності у працівників та здобувачів освіти в університеті, а також осіб, які перебувають на самоізоляції та мають підвищені ризики до захворювання.
Зауважили, відповідний проект наказу готується і буде оприлюднений уже невдовзі.
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Про це йдеться на сайті вишу.
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, адміністрація ЗВО вирішила не піддавати ризику захворюваності студентів та працівників університету і продовжити дистанційну форму навчання.
«Головне завдання - унеможливити потрапляння викладачів і студентів у зону ризику. В нас налагоджена система дистанційного навчання, вона ефективна, це підтвердило і проведення попередньої сесії без нарікань. Поки я не бачу комплексних аргументів, для чого студенти мають виходити, тим більше, коли немає проблем із дистанційним навчанням. Нам необхідно грамотно підійти до ситуації, щоби не наразити на небезпеку людей і водночас забезпечити якість освіти», - наголошує в.о. ректора Петро Савчук.
Підтримали думку в.о. ректора й проректори з науково-педагогічної роботи. Зокрема, Оксана Ляшенко зазначила, що нинішня ситуація в країні досить складна і на університет лягає неабияка відповідальність щодо надання належної допомоги у випадку інфікування не місцевих студентів, а місць у лікарнях, на разі, не вистачає.
Таким чином, члени координаційного штабу вирішили продовжити дистанційне навчання, натомість максимально забезпечивши доступ студентів у сесійний період для очних консультацій, попереднього захисту та захисту дипломних робіт. Якщо згодом буде прийняте рішення про захисти дипломних робіт в очному режимі - відповідні зміни будуть оприлюднені.
Крім того, на разі відбуватиметься опитування по кожному структурному підрозділу та серед студентського активу щодо кількості підтверджених фактів захворюваності у працівників та здобувачів освіти в університеті, а також осіб, які перебувають на самоізоляції та мають підвищені ризики до захворювання.
Зауважили, відповідний проект наказу готується і буде оприлюднений уже невдовзі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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