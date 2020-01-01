На Волині судили водія рейсового автобусу, бо їхав без маски





Суд звільнив водія від адмінвідповідальності, обмежившись щодо нього усним попередженням, інформує



Провадження у справі закрили у зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення на підставі ст.22 КУпАП, – йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду від 9-го листопада, опублікованій 11-го листопада.



Сам водій на засідання суду не з’явився. Суд прийняв рішення звільнити його від адміністративної відповідальності та обмежитись щодо нього усним зауваженням.



“Особа вперше притягується до адміністративної відповідальності і жодних негативних наслідків від його дій не настало”, – йдеться у тексті постанови.

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