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На Волині судили водія рейсового автобусу, бо їхав без маски

На Волині судили водія рейсового автобусу, бо їхав без маски
На водія автобусу «Ковель-Жовква» на автодорозі Р-15 склали протокол про адміністративне правопорушення – чоловік керував транспортом без захисної маски, як того вимагають карантинні обмеження.

Суд звільнив водія від адмінвідповідальності, обмежившись щодо нього усним попередженням, інформує “БУГ”.

Провадження у справі закрили у зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення на підставі ст.22 КУпАП, – йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду від 9-го листопада, опублікованій 11-го листопада.

Сам водій на засідання суду не з’явився. Суд прийняв рішення звільнити його від адміністративної відповідальності та обмежитись щодо нього усним зауваженням.

“Особа вперше притягується до адміністративної відповідальності і жодних негативних наслідків від його дій не настало”, – йдеться у тексті постанови.

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Теги: водій, автобус, маска, суд, штраф
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