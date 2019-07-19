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Судили волинянина, який сокирою побив чоловіка

Судили волинянина, який сокирою побив чоловіка
За злочин судили уродженця села Топільне Рожищенського району.

Про це йдеться у вироку суду від 10 листопада, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що обвинувачений 6 лютого в обідню пору, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, за місцем проживання побив сокирою чоловіка. Він завдав удару металевим обухом сокири в грудну клітку потерпілому, переламавши ребро зліва з підшкірною емфіземою. За ступенем тяжкості ураження віднесли до категорії середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав повністю. Просив суд суворо не карати.

Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді позбавлення волі на один рік та шість місяців.

За сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань призначених за цим та за попереднім вироком Рожищенського районного суду від 8 жовтня, остаточно визначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Одночасно суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового терміну тривалістю два роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

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Теги: побиття, сокира, злочин
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