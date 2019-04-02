Вибори мера Луцька: відомі офіційні результати підрахунку голосів на 40 дільницях
15 листопад, 23:39
У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Приблизно о 21:00 15 листопада сюди привезли перші протоколи з дільниць. Станом на 23:30 оголосили результати голосування на 40 дільницях.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost, який перебуває на засіданні.
Так, за підрахунками голосування на 40 дільницях результати претендентів на крісло мера у другому турі такі: Ігор Поліщук (партія «За Майбутнє») – 5869 голосів, Богдан Шиба (самовисування) – 4460 голосів.
Зауважимо, що загальна кількість дільниць, на яких голосували за кандидатів на посаду Луцького міського голови, – 109.
Оголошення протоколів ДВК у міськраді триває.
Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у Луцьку склала 25,96%.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost, який перебуває на засіданні.
Так, за підрахунками голосування на 40 дільницях результати претендентів на крісло мера у другому турі такі: Ігор Поліщук (партія «За Майбутнє») – 5869 голосів, Богдан Шиба (самовисування) – 4460 голосів.
Зауважимо, що загальна кількість дільниць, на яких голосували за кандидатів на посаду Луцького міського голови, – 109.
Оголошення протоколів ДВК у міськраді триває.
Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у Луцьку склала 25,96%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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