вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вибори мера Луцька: відомі офіційні результати підрахунку голосів на 40 дільницях

Вибори мера Луцька: відомі офіційні результати підрахунку голосів на 40 дільницях
У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Приблизно о 21:00 15 листопада сюди привезли перші протоколи з дільниць. Станом на 23:30 оголосили результати голосування на 40 дільницях.

Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost, який перебуває на засіданні.

Так, за підрахунками голосування на 40 дільницях результати претендентів на крісло мера у другому турі такі: Ігор Поліщук (партія «За Майбутнє») – 5869 голосів, Богдан Шиба (самовисування) – 4460 голосів.

Зауважимо, що загальна кількість дільниць, на яких голосували за кандидатів на посаду Луцького міського голови, – 109.

Оголошення протоколів ДВК у міськраді триває.

Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у Луцьку склала 25,96%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, підрахунок, результати, дільниця, Поліщук, Шиба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час футбольного матчу «Волинь» – «Верес» уболівальників вгамовували поліцейські. ВІДЕО
Сьогодні, 00:25
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вибори мера Луцька: відомі офіційні результати підрахунку голосів на 40 дільницях
15 листопад, 23:39
В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей
15 листопад, 23:34
Відома українська ведуча на Волині відпустила на волю фазанів, яких розводять у лісомисливському господарстві. ВІДЕО
15 листопад, 22:54
Схожі новини
Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з перших 10 ДВК Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з перших 10 ДВК
15 листопад, 22:14
Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО
02 квітень, 2019, 00:22
Половину протоколів луцьких ДВК відправили на уточнення Половину протоколів луцьких ДВК відправили на уточнення
26 жовтень, 2015, 21:09
У Луцьку на спецдільниці усі виборці проголосували ще до обіду. ВІДЕО У Луцьку на спецдільниці усі виборці проголосували ще до обіду. ВІДЕО
15 листопад, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час футбольного матчу «Волинь» – «Верес» уболівальників вгамовували поліцейські. ВІДЕО
Сьогодні, 00:25
 0
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Вибори мера Луцька: відомі офіційні результати підрахунку голосів на 40 дільницях
15 листопад, 23:39
 0
В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей
15 листопад, 23:34
 0
Відома українська ведуча на Волині відпустила на волю фазанів, яких розводять у лісомисливському господарстві. ВІДЕО
15 листопад, 22:54
 0
Медіа
відео
1/8