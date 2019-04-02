Вибори мера Луцька: відомі офіційні результати підрахунку голосів на 40 дільницях





Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost, який перебуває на засіданні.



Так, за підрахунками голосування на 40 дільницях результати претендентів на крісло мера у другому турі такі: Ігор Поліщук (партія «За Майбутнє») – 5869 голосів, Богдан Шиба (самовисування) – 4460 голосів.



Зауважимо, що загальна кількість дільниць, на яких голосували за кандидатів на посаду Луцького міського голови, – 109.



Оголошення протоколів ДВК у міськраді триває.



Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії,

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