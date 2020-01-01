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На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО

На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО
У Нововолинську прикрасили червоними квітковими орнаментами входи до дев’яти під’їздів ОСББ «Будівельник-НВ». Відтепер об’єднання має свій стиль, який приваблює погляд перехожих на вулиці Стуса.

Як розповів БУГу голова ОСББ Петро Матрипула, задумка прикрасити входи до під’їздів виникла у нього та його дружини. Схожі малюнки вони побачили на зупинках дорогою до обласного центру.

Минулого року в ОСББ біля входів у під’їзди відремонтували сходи, зробили косметичний ремонт, встановили дашки. Цьогоріч вклали плитку, а також замовили роботу художника.

На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО

Орнаменти схожі, але кожен вхід до під’їзду має свій самобутній малюнок. До повного завершення оздоблювальних робіт потрібно ще близько тижня, зазначив Матрипула.

Мешканці ОСББ радіють такому естетичному рішенню, говорить голова, до того ж їм не довелося платити для цього додаткових внесків.

На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО
На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО

ОСББ “Будівельник-НВ” існує з 2016-го року. За цей час вдалося зробити багато: замінили трубопровід, вікна в під'їздах - на пластикові, зробили освітлення у підвлах, замінили двері на першому сходовому майданчику, залили нову відмостку, а тепер будинок отримав нову родзинку – своєрідний стиль.
На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО
На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО
На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО
На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО
На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО

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Теги: ОСББ, багатоповерхівка, розпис, квіти, малюнок, Нововолинськ
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