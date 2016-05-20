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Евакуювали 380 людей: у харківській школі під час ремонту знайшли бойову отруту

Евакуювали 380 людей: у харківській школі під час ремонту знайшли бойову отруту
У Харкові в одній зі шкіл під час ремонту знайшли колби з бойовою отрутою адамсит.

Евакуювати довелося 380 людей, ніхто не постраждав.
Про це повідомила поліція Харківщини.

Там зазначили, що сталося це 16 листопада. До поліції близько 14 години надійшло повідомлення від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони розповіли, що в приміщенні школи під час проведення ремонту у старому димоході знайшли дві запаяні колби з зеленою порошкоподібною речовиною.

На місце виїхала поліція. На одній з колб було маркування «адамсит». Речовину вилучили, її мають знищити фахівці ДСНС.

Евакуювали 380 людей: у харківській школі під час ремонту знайшли бойову отруту

Що таке адамсит?

Це речовина, яка належить до групи бойових отруйних речовин. Вона подразнює верхні дихальні шляхи. При вдиханні викликає чхання, нежить, біль у грудях та блювання. Адамсит використовували у вигляді аерозолів під час Першої світовій війні.

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Теги: Харків, школа, отрута, адамсит
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