У селі на Волині зведений брат зґвалтував сестру





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Подія трапилася 16 листопада в пообідню пору у селі Текля Старовижівського району. Як зазначається, чоловік, який приходиться постраждалій зведеним братом, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її.



22-річну дівчину каретою швидкої допомоги доставили у Ратнівську центральну районну лікарню.



Інформацію підтвердив директор Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, який зазначив, що дійсно 16 листопада до диспетчерської служби надходив виклик швидкої до дівчини, яку зґвалтували. Постраждалу доставили у лікарню, де їй була надана необхідна допомога.



Головне фото - ілюстративне.

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