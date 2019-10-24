На Рівненщині автівка переїхала водія маршрутки, який відтягував п’яного чоловіка з дороги





Зазначається, що 17 листопада близько 19 години водій маршрутки побачив на дорозі поблизу села Мильча Дубенського району п’яного чоловіка, - пише



Як повідомляє Дубенський відділ поліції, той просто лежав на асфальті. Водій вирішив відтягти його на узбіччя. Однак зустрічною смугою їхав Volkswagen Jetta. Останній намагався об'їхати чоловіків, проте наїхав на п’яного та врізався у автобус.



Внаслідок ДТП 61-річний селянин, що лежав на дорозі, отримав перелом гомілки. Його забрали до районної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині трапилась смертельна аварія.Зазначається, що 17 листопада близько 19 години водій маршрутки побачив на дорозі поблизу села Мильча Дубенського району п’яного чоловіка, - пише Рівне вечірнє Як повідомляє Дубенський відділ поліції, той просто лежав на асфальті. Водій вирішив відтягти його на узбіччя. Однак зустрічною смугою їхав Volkswagen Jetta. Останній намагався об'їхати чоловіків, проте наїхав на п’яного та врізався у автобус.Внаслідок ДТП 61-річний селянин, що лежав на дорозі, отримав перелом гомілки. Його забрали до районної лікарні.

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