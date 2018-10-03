Судили волинянина, який викрадав із сейфів гроші





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 12 листопада, - пише



Слідство встановило, що раніше несудимий помічник машиніста вперше вдерся до приміщення інформаційно-технічного центру у березні 2020 року. Він знайшов незачинений сейф, звідки вкрав 3 тисячі гривень. Згодом він проник в аптеку, де так само з незачиненого сейфа викрав 9,5 тисяч гривень.



Через деякий час обвинувачений проник до офісних приміщень та обікрав чотири кабінети, звідки сумарно викрав понад 15 тисяч гривень.



Його затримали при спробі викрасти гроші зі службового столу керівника місцевого магазину.



Чоловіку присудили три роки позбавлення волі, але звільнили від покарання, якщо він протягом трьох років не вчинить нових правопорушень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях судили чоловіка, який проникав в офіси й викрадав з сейфів, столів та тумбочок гроші.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 12 листопада, - пише Район.Ківерці Слідство встановило, що раніше несудимий помічник машиніста вперше вдерся до приміщення інформаційно-технічного центру у березні 2020 року. Він знайшов незачинений сейф, звідки вкрав 3 тисячі гривень. Згодом він проник в аптеку, де так само з незачиненого сейфа викрав 9,5 тисяч гривень.Через деякий час обвинувачений проник до офісних приміщень та обікрав чотири кабінети, звідки сумарно викрав понад 15 тисяч гривень.Його затримали при спробі викрасти гроші зі службового столу керівника місцевого магазину.Чоловіку присудили три роки позбавлення волі, але звільнили від покарання, якщо він протягом трьох років не вчинить нових правопорушень.

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