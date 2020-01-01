Від ускладнень коронавірусу померла медсестра Волинської обласної клінічної лікарні
Сьогодні, 13:06
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, учора, 18 листопада, померла 69-річна молодша медична сестра Волинської обласної клінічної лікарні.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
За його словами, жінка захворіла ще 13 жовтня. Того ж дня зробила ПЛР-тест, який згодом виявився позитивним. 15-го вона звернулася за медичною допомогою до сімейного лікаря. Їй призначили амбулаторне лікування, курс антибіотикотерапії. Стан не покращувався, тож її госпіталізували у інфекційне віділення №3 обласної лікарні. Тут жінка перебувала на кисневій терапії. 16 листопада жінку перевели в інфекційне відділення №1 та підключили до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, 18 листопада вона померла.
Відомо, що жінка мала супутні захворювання, серед яких – цукровий діабет, дисметаболічна кардіоміопатія, ожиріння, метаболічний синдром.
Загалом від початку пандемії коронавірусу від ускладнень цієї недуги на Волині померло 14 медичних працівників.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
За його словами, жінка захворіла ще 13 жовтня. Того ж дня зробила ПЛР-тест, який згодом виявився позитивним. 15-го вона звернулася за медичною допомогою до сімейного лікаря. Їй призначили амбулаторне лікування, курс антибіотикотерапії. Стан не покращувався, тож її госпіталізували у інфекційне віділення №3 обласної лікарні. Тут жінка перебувала на кисневій терапії. 16 листопада жінку перевели в інфекційне відділення №1 та підключили до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, 18 листопада вона померла.
Відомо, що жінка мала супутні захворювання, серед яких – цукровий діабет, дисметаболічна кардіоміопатія, ожиріння, метаболічний синдром.
Загалом від початку пандемії коронавірусу від ускладнень цієї недуги на Волині померло 14 медичних працівників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині за добу виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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