Від ускладнень коронавірусу померла медсестра Волинської обласної клінічної лікарні

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, учора, 18 листопада, померла 69-річна молодша медична сестра Волинської обласної клінічної лікарні.Про це у коментаріповідомив очільник міського управління охорони здоров’яЗа його словами, жінка захворіла ще 13 жовтня. Того ж дня зробила ПЛР-тест, який згодом виявився позитивним. 15-го вона звернулася за медичною допомогою до сімейного лікаря. Їй призначили амбулаторне лікування, курс антибіотикотерапії. Стан не покращувався, тож її госпіталізували у інфекційне віділення №3 обласної лікарні. Тут жінка перебувала на кисневій терапії. 16 листопада жінку перевели в інфекційне відділення №1 та підключили до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, 18 листопада вона померла.Відомо, що жінка мала супутні захворювання, серед яких – цукровий діабет, дисметаболічна кардіоміопатія, ожиріння, метаболічний синдром.Загалом від початку пандемії коронавірусу від ускладнень цієї недуги на Волині померло 14 медичних працівників.