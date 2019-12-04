У Володимирі сталася ДТП за участю мінівена та вантажівки





Зіткнулися мінівен та вантажівка, пише



Як повідомляють, мінівен їхав по вулиці Луцькій. Вантажівка у цей час здавала назад: заїжджала з головної вулиці у провулок.



Легковик у результаті зіткнення отримав легкі механічні пошкодження. Ніхто не постраждав. На місці події працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го листопада близько 14:30 на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.Зіткнулися мінівен та вантажівка, пише "Буг" з посиланням на очевидців ДТП.Як повідомляють, мінівен їхав по вулиці Луцькій. Вантажівка у цей час здавала назад: заїжджала з головної вулиці у провулок.Легковик у результаті зіткнення отримав легкі механічні пошкодження. Ніхто не постраждав. На місці події працювала поліція.

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