вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі сталася ДТП за участю мінівена та вантажівки

У Володимирі сталася ДТП за участю мінівена та вантажівки
19-го листопада близько 14:30 на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.

Зіткнулися мінівен та вантажівка, пише "Буг" з посиланням на очевидців ДТП.

Як повідомляють, мінівен їхав по вулиці Луцькій. Вантажівка у цей час здавала назад: заїжджала з головної вулиці у провулок.

Легковик у результаті зіткнення отримав легкі механічні пошкодження. Ніхто не постраждав. На місці події працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, аварія, легковик, вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В автомобілі 23-річного волинянина поліцейські знайшли наркотики
Сьогодні, 15:54
Що таке перманентний макіяж, кому і як його робити: відповіді на усі питання від чемпіонки світу з Луцька*
Сьогодні, 15:50
У Володимирі сталася ДТП за участю мінівена та вантажівки
Сьогодні, 15:35
У Луцьку на Перемоги – аварія
Сьогодні, 15:19
Мережа закладів KRAFT відкрила лаунж-бар в самому серці Луцька*
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО У Луцьку вантажівка протаранила легковик. ФОТО
18 листопад, 21:53
Поліція повідомила деталі ДТП за участю вантажівки і легковика у Княгининку Поліція повідомила деталі ДТП за участю вантажівки і легковика у Княгининку
04 грудень, 2019, 11:15
На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО На Волині BMW на смерть збив велосипедиста. ФОТО
06 листопад, 10:31
У Луцьку – аварія за участю маршрутки з пасажирами та легковика У Луцьку – аварія за участю маршрутки з пасажирами та легковика
05 листопад, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, де працює колишній головний медик Волині Ігор Ващенюк
Сьогодні, 16:00
 0
В автомобілі 23-річного волинянина поліцейські знайшли наркотики
Сьогодні, 15:54
 0
Що таке перманентний макіяж, кому і як його робити: відповіді на усі питання від чемпіонки світу з Луцька*
Сьогодні, 15:50
 0
У Володимирі сталася ДТП за участю мінівена та вантажівки
Сьогодні, 15:35
 0
У Луцьку на Перемоги – аварія
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8