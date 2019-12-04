У Володимирі сталася ДТП за участю мінівена та вантажівки
Сьогодні, 15:35
19-го листопада близько 14:30 на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.
Зіткнулися мінівен та вантажівка, пише "Буг" з посиланням на очевидців ДТП.
Як повідомляють, мінівен їхав по вулиці Луцькій. Вантажівка у цей час здавала назад: заїжджала з головної вулиці у провулок.
Легковик у результаті зіткнення отримав легкі механічні пошкодження. Ніхто не постраждав. На місці події працювала поліція.
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Зіткнулися мінівен та вантажівка, пише "Буг" з посиланням на очевидців ДТП.
Як повідомляють, мінівен їхав по вулиці Луцькій. Вантажівка у цей час здавала назад: заїжджала з головної вулиці у провулок.
Легковик у результаті зіткнення отримав легкі механічні пошкодження. Ніхто не постраждав. На місці події працювала поліція.
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