Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус

Розповіли, де на Волині зафіксували найвищі показники захворюваності на коронавірусну інфекцію.Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.Заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Українизазначила, що за останню добу на Волині зареєстрували 501 новий випадок захворювання на COVID-19. П’ять випадків хвороби завершилися летально.«Епідемічна ситуація в області, як і в Україні, зберігає тенденцію до загострення. Показники захворюваності за два тижні зросли на 61 %», - сказала вона.Найвищі показники захворюваності зареєстрували Володимир-Волинському, Нововолинському, Любешівському, Турійському та Локачинському районах.За словами Надії Костирки, зростає кількість випадків коронавірусної інфекції у Луцьку (майже вдвічі за два тижні), Луцькому, Камінь-Каширському, Ковельському районах.