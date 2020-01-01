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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус

Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус
Розповіли, де на Волині зафіксували найвищі показники захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка зазначила, що за останню добу на Волині зареєстрували 501 новий випадок захворювання на COVID-19. П’ять випадків хвороби завершилися летально.

«Епідемічна ситуація в області, як і в Україні, зберігає тенденцію до загострення. Показники захворюваності за два тижні зросли на 61 %», - сказала вона.

Найвищі показники захворюваності зареєстрували Володимир-Волинському, Нововолинському, Любешівському, Турійському та Локачинському районах.

За словами Надії Костирки, зростає кількість випадків коронавірусної інфекції у Луцьку (майже вдвічі за два тижні), Луцькому, Камінь-Каширському, Ковельському районах.

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Теги: хворі, коронавірус, Волинь
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