Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус
Сьогодні, 12:08
Розповіли, де на Волині зафіксували найвищі показники захворюваності на коронавірусну інфекцію.
Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка зазначила, що за останню добу на Волині зареєстрували 501 новий випадок захворювання на COVID-19. П’ять випадків хвороби завершилися летально.
«Епідемічна ситуація в області, як і в Україні, зберігає тенденцію до загострення. Показники захворюваності за два тижні зросли на 61 %», - сказала вона.
Найвищі показники захворюваності зареєстрували Володимир-Волинському, Нововолинському, Любешівському, Турійському та Локачинському районах.
За словами Надії Костирки, зростає кількість випадків коронавірусної інфекції у Луцьку (майже вдвічі за два тижні), Луцькому, Камінь-Каширському, Ковельському районах.
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Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка зазначила, що за останню добу на Волині зареєстрували 501 новий випадок захворювання на COVID-19. П’ять випадків хвороби завершилися летально.
«Епідемічна ситуація в області, як і в Україні, зберігає тенденцію до загострення. Показники захворюваності за два тижні зросли на 61 %», - сказала вона.
Найвищі показники захворюваності зареєстрували Володимир-Волинському, Нововолинському, Любешівському, Турійському та Локачинському районах.
За словами Надії Костирки, зростає кількість випадків коронавірусної інфекції у Луцьку (майже вдвічі за два тижні), Луцькому, Камінь-Каширському, Ковельському районах.
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