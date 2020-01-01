У Луцькому геріатричному пансіонаті – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:26
У Луцькому геріатричному пансіонаті станом на 20 листопада зафіксували 50 випадків коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що захворіли 39 підопічних пансіонату та 11 працівників закладу.
Для локалізації спалаху у пансіонаті на COVID-19 протестували 75 мешканців та 28 працівників. У результаті хворобу підтвердили в 18 підопічних та 3 працівників.
«У закладі провели медичне сортування хворих, виділили окремий поверх для хворих, їх ізолювали та забезпечили медичне спостереження. Більшість із захворілих лікуються амбулаторно, 2 госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню. На жаль, оскільки це особи похилого віку, 4 людей померли», - повідомила Надія Костирка.
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Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що захворіли 39 підопічних пансіонату та 11 працівників закладу.
Для локалізації спалаху у пансіонаті на COVID-19 протестували 75 мешканців та 28 працівників. У результаті хворобу підтвердили в 18 підопічних та 3 працівників.
«У закладі провели медичне сортування хворих, виділили окремий поверх для хворих, їх ізолювали та забезпечили медичне спостереження. Більшість із захворілих лікуються амбулаторно, 2 госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню. На жаль, оскільки це особи похилого віку, 4 людей померли», - повідомила Надія Костирка.
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