У Луцькому геріатричному пансіонаті – спалах коронавірусу

У Луцькому геріатричному пансіонаті станом на 20 листопада зафіксували 50 випадків коронавірусної інфекції.Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.Заступниця директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Українирозповіла, що захворіли 39 підопічних пансіонату та 11 працівників закладу.Для локалізації спалаху у пансіонаті на COVID-19 протестували 75 мешканців та 28 працівників. У результаті хворобу підтвердили в 18 підопічних та 3 працівників.«У закладі провели медичне сортування хворих, виділили окремий поверх для хворих, їх ізолювали та забезпечили медичне спостереження. Більшість із захворілих лікуються амбулаторно, 2 госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню. На жаль, оскільки це особи похилого віку, 4 людей померли», - повідомила Надія Костирка.