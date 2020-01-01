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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Родині лікаря з Волині, який помер від коронавірусу, перерахували майже 1,6 мільйона гривень

Родині лікаря з Волині, який помер від коронавірусу, перерахували майже 1,6 мільйона гривень
Фонд соціального страхування України направив майже 1,6 млн грн державної допомоги родині лікаря з Волині, який помер внаслідок профхвороби на COVID-19.

Про це повідомляє Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.

Інформують, зокрема, що для родини лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Волині, який помер внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування України профінансував страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень за рахунок коштів державного бюджету.

Допомога була перерахована Фондом сьогодні, 20 листопада. Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів.
Зауважимо, загалом від ускладнень коронавірусу на Волині станом на 20 листопада 2020 року померли 14 медиків. Спеціальна комісія вивчає кожен окремий випадок та визначає, чи смерть настала внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов'язків.

Нагадаємо, лікар загальної практики сімейної медицини з Волині, якому встановили III групу інвалідності, що пов’язано із захворюванням на COVID-19, отримуватиме щомісячні страхові виплати.




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Теги: виплати, страхування, коронавірус, Волинь, лікар
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