USB-розетки та клімат-контроль: в Укрзалізниці обіцяють у 2021 році покращити пів сотні вагонів





Про це розповів виконувач обов’язків члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олександр Перцовський. Про це інформує



«У пріоритеті — проведення капітально-відновлювальних ремонтів пасажирських вагонів. Завдяки цьому за 30% вартості нового вагона де-факто отримуємо майже новий вагон. В силах Укрзалізниці на власних виробничих потужностях відновити значну кількість вагонів», — зазначив Перцовський.



Що нового буде у вагонах?



Оновлений рухомий склад матиме сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів.



Серед новацій — USB-розетки біля кожного місця, під столиками встановлять спеціальні полички для зручного зарядження телефонів, купе обладнають індивідуальними системами клімат-контролю, на столиках — спеціальні місця для склянок.



Загалом у наступному році Укрзалізниця запланувала рекордні інвестиції в оновлення пасажирського рухомого складу. Передбачили придбати 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн коштом держбюджету та модернізувати 50 пасажирських вагонів на 450 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році Укрзалізниця планує провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів. Роботи виконуватимуть на власних виробничих потужностях.Про це розповів виконувач обов’язків члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці. Про це інформує Громадське «У пріоритеті — проведення капітально-відновлювальних ремонтів пасажирських вагонів. Завдяки цьому за 30% вартості нового вагона де-факто отримуємо майже новий вагон. В силах Укрзалізниці на власних виробничих потужностях відновити значну кількість вагонів», — зазначив Перцовський.Оновлений рухомий склад матиме сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів.Серед новацій — USB-розетки біля кожного місця, під столиками встановлять спеціальні полички для зручного зарядження телефонів, купе обладнають індивідуальними системами клімат-контролю, на столиках — спеціальні місця для склянок.Загалом у наступному році Укрзалізниця запланувала рекордні інвестиції в оновлення пасажирського рухомого складу. Передбачили придбати 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн коштом держбюджету та модернізувати 50 пасажирських вагонів на 450 млн грн.

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