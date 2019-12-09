Випили антисептик: у Росії від отруєння померли семеро людей
Сьогодні, 13:34
Семеро людей померли після того, як випили антисептик в російській Якутії. Загалом отруїлись дев’ять осіб. Т
роє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні. Про це повідомляють Факти.
Пізніше ще четверо померли в медзакладі. Стан інших постраждалих залишається тяжким.
18 листопада компанія купила в магазині п’ятилітрову каністру зі спиртовмісним антисептиком для обробки рук і випила його.
Залишок засобу направили на експертизу, яка встановила зміст 69% метанолу. Правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті за необережністю двом і більше особам.
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роє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні. Про це повідомляють Факти.
Пізніше ще четверо померли в медзакладі. Стан інших постраждалих залишається тяжким.
18 листопада компанія купила в магазині п’ятилітрову каністру зі спиртовмісним антисептиком для обробки рук і випила його.
Залишок засобу направили на експертизу, яка встановила зміст 69% метанолу. Правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті за необережністю двом і більше особам.
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