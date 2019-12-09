Випили антисептик: у Росії від отруєння померли семеро людей





роє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні. Про це повідомляють



Пізніше ще четверо померли в медзакладі. Стан інших постраждалих залишається тяжким.



18 листопада компанія купила в магазині п’ятилітрову каністру зі спиртовмісним антисептиком для обробки рук і випила його.



Залишок засобу направили на експертизу, яка встановила зміст 69% метанолу. Правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті за необережністю двом і більше особам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семеро людей померли після того, як випили антисептик в російській Якутії. Загалом отруїлись дев’ять осіб. Троє із них померли одразу, інших госпіталізували до районної лікарні. Про це повідомляють Факти Пізніше ще четверо померли в медзакладі. Стан інших постраждалих залишається тяжким.18 листопада компанія купила в магазині п’ятилітрову каністру зі спиртовмісним антисептиком для обробки рук і випила його.Залишок засобу направили на експертизу, яка встановила зміст 69% метанолу. Правоохоронці відкрили справу за статтею спричинення смерті за необережністю двом і більше особам.

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