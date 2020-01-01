22 листопада на Волині: гортаючи календар

Михайла Бучака (на фото) та голови Волинського об’єднання церков християн віри євангельської-п’ятидесятників єпископа Михайла Близнюка.



Сьогодні ж день народження відзначають одразу два волинських журналісти Микола Бєлов та Катерина Зубчук.



Крім того, день народження відзначає член національної спілки художників України Олександр Дишко, завідувач дошкільного навчального закладу №9 Тетяна Ковальова та мистецтвознавець, арт-критик і колекціонер Людмила Березницька.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.



22 листопада 2004 року - дата початку «помаранчевої» революції в Україні, кампанії загальнонаціональних протестів, мітингів, пікетів, страйків і інших акцій громадянської непокори, організованої та проведеної прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на президентських виборах у листопаді - грудні 2004 року.



Указом від 19 листопада 2005 року, Президент України Віктор Ющенко встановив свято - День Свободи. Було запропоновано святкувати це свято щорічно, 22 листопада, з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання почуттів національної гідності.



У Луцьку цього дня у 2004 році о 14:00 на Театральному майдані Луцька розпочалася стихійна акція протесту проти попередніх результатів другого туру президентських виборів, які оприлюднює Центральна виборча комісія. На майдані з’явились оранжеві намети із символікою передвиборної кампанії Віктора Ющенка.



У 2013 році цього дня розпочався

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