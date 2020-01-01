У Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр з питань COVID-19
Сьогодні, 17:55
Із 25 листопада у Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр, де можна буде отримати відповіді на усі «гарячі» питання з приводу COVID-19
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Ігор Поліщук.
«Зважаючи на значне зростання кількості хворих на коронавірус та те, що у жителів нашої громади є багато запитань щодо того як діяти у випадку появи симтомів захворювання, що робити випадку перебування у лікарняному або відпустки сімейного лікаря, де можна здати тест та що робити в багатьох інших ситуаціях, пов'язаних із захворюванням на коронавірус, у Луцьку від завтра починає діяти консультаційний центр з питань COVID-19», – йдеться у дописі.
Фахівці центру, серед яких є лікарі ЦПМД, лікарі міської дитячої поліклініки та працівники інформаційно-аналітичного відділу управління охорони здоров'я міської ради надаватимуть кваліфіковану консультацію щодо того як діяти у тій чи іншій, часто нестандартній ситуації, пов'язаній із захворюванням на COVID-19.
Констультаційний муніципальний центр з питань COVID-19 працюватиме щоденно з 08:00 до 21:00. Консультації надаються за телефоном «гарячої лінії» (0332) 74 11 10.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Ігор Поліщук.
«Зважаючи на значне зростання кількості хворих на коронавірус та те, що у жителів нашої громади є багато запитань щодо того як діяти у випадку появи симтомів захворювання, що робити випадку перебування у лікарняному або відпустки сімейного лікаря, де можна здати тест та що робити в багатьох інших ситуаціях, пов'язаних із захворюванням на коронавірус, у Луцьку від завтра починає діяти консультаційний центр з питань COVID-19», – йдеться у дописі.
Фахівці центру, серед яких є лікарі ЦПМД, лікарі міської дитячої поліклініки та працівники інформаційно-аналітичного відділу управління охорони здоров'я міської ради надаватимуть кваліфіковану консультацію щодо того як діяти у тій чи іншій, часто нестандартній ситуації, пов'язаній із захворюванням на COVID-19.
Констультаційний муніципальний центр з питань COVID-19 працюватиме щоденно з 08:00 до 21:00. Консультації надаються за телефоном «гарячої лінії» (0332) 74 11 10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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