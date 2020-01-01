вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр з питань COVID-19

У Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр з питань COVID-19
Із 25 листопада у Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр, де можна буде отримати відповіді на усі «гарячі» питання з приводу COVID-19

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Ігор Поліщук.

«Зважаючи на значне зростання кількості хворих на коронавірус та те, що у жителів нашої громади є багато запитань щодо того як діяти у випадку появи симтомів захворювання, що робити випадку перебування у лікарняному або відпустки сімейного лікаря, де можна здати тест та що робити в багатьох інших ситуаціях, пов'язаних із захворюванням на коронавірус, у Луцьку від завтра починає діяти консультаційний центр з питань COVID-19», – йдеться у дописі.

Фахівці центру, серед яких є лікарі ЦПМД, лікарі міської дитячої поліклініки та працівники інформаційно-аналітичного відділу управління охорони здоров'я міської ради надаватимуть кваліфіковану консультацію щодо того як діяти у тій чи іншій, часто нестандартній ситуації, пов'язаній із захворюванням на COVID-19.

Констультаційний муніципальний центр з питань COVID-19 працюватиме щоденно з 08:00 до 21:00. Консультації надаються за телефоном «гарячої лінії» (0332) 74 11 10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, коронавірус, консультації, телефон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
357 хворих та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:51
Оприлюднили коронавірусну статистику за останню добу
Сьогодні, 08:56
Через коронавірус сільрада біля Луцька йде на карантин
23 листопад, 10:57
Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на коронавірус
23 листопад, 09:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку почали встановлювати «розумні» зупинки
Сьогодні, 18:27
Волинянин, який їздив містом «під кайфом», позбувся водійських прав та заплатить штраф
Сьогодні, 18:02
У Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр з питань COVID-19
Сьогодні, 17:55
Під Луцьком вперше за 50 років очистили біоставок. ВІДЕО
Сьогодні, 17:47
На Сході загинув військовий з Рівного
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 листопада Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 листопада
21 листопад, 10:52
Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень
16 листопад, 18:40
У лікарнях Луцька відмовляються госпіталізовувати хворих на Covid-19, бо немає місця У лікарнях Луцька відмовляються госпіталізовувати хворих на Covid-19, бо немає місця
09 листопад, 18:00
«Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював «Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював
05 листопад, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин виборов титул віце-чемпіона світу із самбо
23 листопад, 13:56
 1
Українці застрягли в Єгипті через COVID-19
Сьогодні, 19:22
 0
Де на Волині не буде світла 25 листопада: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку почали встановлювати «розумні» зупинки
Сьогодні, 18:27
 0
Волинянин, який їздив містом «під кайфом», позбувся водійських прав та заплатить штраф
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8