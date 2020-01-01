Що відомо про новопризначену суддю на Волині





Про це повідомляє



Нагадаємо, 24 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддею Рожищенського районного суду Наталію Шептицьку.



Наталія Шептицька в 1995 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Входить до складу Ради адвокатів Волинської області та є членкинею Національної асоціації адвокатів України.



До призначення суддею працювала адвокатом як самозайнята особа. Минулого року подавала свою кандидатуру на посаду судді Волинського апеляційного суду.



Згідно з декларацією новопризначеної судді Рожищенського районного суду за 2018 рік, вона разом із чоловіком Ігорем проживає в Луцьку. Дітей подружжя не має.



У спільній власності родини – дві квартири в Луцьку площами 64,9 та 49,5 кв. м та вартістю 500 і 309 тис. грн відповідно (станом на 2018 рік).



Загальний дохід Наталії Шептицької у 2018 році сягнув близько 103 814 гривень:



- 75 216 гривень – дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю;



- 4694 гривні – проценти від банківських вкладень;



- 518 гривень – кешбек та бонуси;



- 23 386 гривень – стипендія від Національної школи суддів України.



Подружжя також мало 7000 доларів готівкою.



Водночас у декларації вказано, що Ігор Шептицький у 2012 році взяв кредит у розмірі 232 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новопризначена суддя Рожищенського районного суду раніше працювала адвокатом як самозайнята особа та подавала свою кандидатуру на посаду судді Волинського апеляційного суду.Про це повідомляє ІА "Волинські Новини". Нагадаємо, 24 листопада президент Володимир ЗеленськийНаталія Шептицька в 1995 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». Входить до складу Ради адвокатів Волинської області та є членкинею Національної асоціації адвокатів України.До призначення суддею працювала адвокатом як самозайнята особа. Минулого року подавала свою кандидатуру на посаду судді Волинського апеляційного суду.Згідно з декларацією новопризначеної судді Рожищенського районного суду за 2018 рік, вона разом із чоловіком Ігорем проживає в Луцьку. Дітей подружжя не має.У спільній власності родини – дві квартири в Луцьку площами 64,9 та 49,5 кв. м та вартістю 500 і 309 тис. грн відповідно (станом на 2018 рік).Загальний дохід Наталії Шептицької у 2018 році сягнув близько 103 814 гривень:- 75 216 гривень – дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю;- 4694 гривні – проценти від банківських вкладень;- 518 гривень – кешбек та бонуси;- 23 386 гривень – стипендія від Національної школи суддів України.Подружжя також мало 7000 доларів готівкою.Водночас у декларації вказано, що Ігор Шептицький у 2012 році взяв кредит у розмірі 232 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію