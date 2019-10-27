У селі біля Луцька ремонтують вулицю за понад 4,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 03:14
Вулиця Івана Богуна у селі Прилуцьке, Луцької міської територіальної громади, є важливим елементом місцевого транспортного сполучення.
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Для підвищення транспортно-експлуатаційних показників цієї дороги вирішили здійснити такі роботи:
– відновити профіль існуючого щебеневого покриття проїзної частини основної дороги та влаштувати асфальтобетонне покриття;
– на зупинках маршрутних транспортних засобів обладнати посадкові майданчики і тротуари на підходах до них;
– влаштувати тротуар шириною 1,5 м з асфальтобетонним покриттям;
– влаштувати присипні узбіччя;
– передбачити умови для комфортного пересування маломобільних груп населення;
– влаштувати по всій довжині вулиці Івана Богуна дорожні знаки і дорожню розмітку;
– забезпечити водовідведення з ділянки капітального ремонту.
Протяжність ділянки становить 1775 м, а на її ремонт із місцевого бюджету виділили 4,653 мільйона гривень. Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Станом на сьогодні роботи - на стадії завершення.
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Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Для підвищення транспортно-експлуатаційних показників цієї дороги вирішили здійснити такі роботи:
– відновити профіль існуючого щебеневого покриття проїзної частини основної дороги та влаштувати асфальтобетонне покриття;
– на зупинках маршрутних транспортних засобів обладнати посадкові майданчики і тротуари на підходах до них;
– влаштувати тротуар шириною 1,5 м з асфальтобетонним покриттям;
– влаштувати присипні узбіччя;
– передбачити умови для комфортного пересування маломобільних груп населення;
– влаштувати по всій довжині вулиці Івана Богуна дорожні знаки і дорожню розмітку;
– забезпечити водовідведення з ділянки капітального ремонту.
Протяжність ділянки становить 1775 м, а на її ремонт із місцевого бюджету виділили 4,653 мільйона гривень. Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Станом на сьогодні роботи - на стадії завершення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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