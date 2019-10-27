У селі біля Луцька ремонтують вулицю за понад 4,5 мільйона гривень. ФОТО





Про це повідомили на сайті



Для підвищення транспортно-експлуатаційних показників цієї дороги вирішили здійснити такі роботи:



– відновити профіль існуючого щебеневого покриття проїзної частини основної дороги та влаштувати асфальтобетонне покриття;

– на зупинках маршрутних транспортних засобів обладнати посадкові майданчики і тротуари на підходах до них;

– влаштувати тротуар шириною 1,5 м з асфальтобетонним покриттям;

– влаштувати присипні узбіччя;

– передбачити умови для комфортного пересування маломобільних груп населення;

– влаштувати по всій довжині вулиці Івана Богуна дорожні знаки і дорожню розмітку;

– забезпечити водовідведення з ділянки капітального ремонту.



Протяжність ділянки становить 1775 м, а на її ремонт із місцевого бюджету виділили 4,653 мільйона гривень. Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».



Станом на сьогодні роботи - на стадії завершення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вулиця Івана Богуна у селі Прилуцьке, Луцької міської територіальної громади, є важливим елементом місцевого транспортного сполучення.Про це повідомили на сайті Луцької міської ради Для підвищення транспортно-експлуатаційних показників цієї дороги вирішили здійснити такі роботи:– відновити профіль існуючого щебеневого покриття проїзної частини основної дороги та влаштувати асфальтобетонне покриття;– на зупинках маршрутних транспортних засобів обладнати посадкові майданчики і тротуари на підходах до них;– влаштувати тротуар шириною 1,5 м з асфальтобетонним покриттям;– влаштувати присипні узбіччя;– передбачити умови для комфортного пересування маломобільних груп населення;– влаштувати по всій довжині вулиці Івана Богуна дорожні знаки і дорожню розмітку;– забезпечити водовідведення з ділянки капітального ремонту.Протяжність ділянки становить 1775 м, а на її ремонт із місцевого бюджету виділили 4,653 мільйона гривень. Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».Станом на сьогодні роботи - на стадії завершення.

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