На Волині у 28 новонароджених дітей виявили ВІЛ

У Волинській області протягом 2020 року пролікували 12 осіб з гепатитом С. Наразі лікування проходять 9 осіб, з них 4 дітей.Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.В області за 10 місяців 2020 зареєстрували 135 нових випадків ВІЛ-інфекції, них 26 дітей, які народились від ВІЛ-інфікованих матерів. Під медичне спостереження взяли 143 ВІЛ-позитивних особи(в т. числі 28 новонароджених дітей).З 20 по 27 листопада триває Європейський тиждень тестування (далі – ЄТТ), заснований EuroTEST, основним завданням якої є тестування на ВІЛ та визначення маркерів вірусних гепатитів В та С (далі – ВГВ та ВГС). ВОЦГЗ долучився до європейської ініціативи, тож, а також ВІЛ-інфекцію у Луцьку до 27 листопада.Другий рік поспіль Європейський тиждень тестування проходить двічі на рік – у травні та у листопаді. Близько 60 тисяч людей в Україні не знає про свій ВІЛ-позитивний статус. Крім того, більшість нових випадків виявляються вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров’я вже незадовільний. Ця ситуація може бути виправлена, якщо не заплющувати очі на проблему та вчасно проходити тестування. Водночас Україна змінюється та дізнатися про ВІЛ-позитивний статус більше не означає вирок. ВІЛ-позитивні українці можуть отримувати лікування безоплатно, мати здорових дітей та жити довгим життям. У випадку з вірусними гепатитами раннє виявлення також дуже важливе. Гепатити рідко мають гостру форму та перетікають безсимптомно. Більшість хворих дізнається про те, що інфіковані, коли хвороба вже значно вплинула на печінку.Нині 1 мільйон українціи не знають, що мають гепатит С, а близько 500 тисяч — про вірус гепатиту В у своєму організмі.В Україні протягом (1987-2019 ): офіційно зареєстровано 346 454 випадків ВІЛ інфекції, померло – 50 691.В Україні станом на 01.01.2020 року на обліку перебуває 251168 осіб, з них 136105 отримують антиретровірусну терапію (АРТ). За період епідемії у Волинські області (1996- 9 міс.2020 р.р.)виявлено 5754 ВІЛ-інфікованих осіб, під медичним наглядом перебуває 2 189 осіб, з них 27 дітей та 12 підлітків. Померло 1254 осіб. Станом на 01.11.2020 року на АРТ перебуває 1520 осіб.За січень – жовтень 2020 року в Україні офіційно зареєстрували 13277 випадків ВІЛ-інфекції, 3533 випадки СНІДу та 1802 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 44 випадки ВІЛ-інфекції серед іноземців.