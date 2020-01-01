На Волині стабілізувалася ситуація з коронавірусом, – ОДА
Сьогодні, 11:11
У Волинській області дещо покращилася ситуація із захворюванням на коронавірусну інфекцію, зокрема показники інфікування зменшилися.
Про це йшлося у четвер, 26 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка зазначила, що в області за добу зареєстрували 390 нових випадків захворювання на COVID-19. Шість випадків хвороби завершилося летально (місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Локачинський район – 1, Луцький район – 1).
«Ситуація дещо стабілізувалася, хоча показники захворюваності залишаються на високому рівні. Однак, темпи приросту нових інфікувань дещо знизилися і становлять 13 % проти 60 % попередніх тижнів», - сказала вона.
Найвищі показники захворюваності фіксують в Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Нововолинську, Луцькому та Ківерцівському районах.
Не зменшується кількість пневмоній – щодня реєструють біля 700 випадків щотижня, половина хворих потребує госпіталізації.
За словами Надії Костирки, карантин вихідного дня дав свій результат, адже темпи приросту інфекції знизилися.
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Про це йшлося у четвер, 26 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка зазначила, що в області за добу зареєстрували 390 нових випадків захворювання на COVID-19. Шість випадків хвороби завершилося летально (місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Локачинський район – 1, Луцький район – 1).
«Ситуація дещо стабілізувалася, хоча показники захворюваності залишаються на високому рівні. Однак, темпи приросту нових інфікувань дещо знизилися і становлять 13 % проти 60 % попередніх тижнів», - сказала вона.
Найвищі показники захворюваності фіксують в Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Нововолинську, Луцькому та Ківерцівському районах.
Не зменшується кількість пневмоній – щодня реєструють біля 700 випадків щотижня, половина хворих потребує госпіталізації.
За словами Надії Костирки, карантин вихідного дня дав свій результат, адже темпи приросту інфекції знизилися.
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Коментарі 1
Нарешті! Не зра ми вибрали замайбах!!! )))
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