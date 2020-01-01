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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині стабілізувалася ситуація з коронавірусом, – ОДА

На Волині стабілізувалася ситуація з коронавірусом, – ОДА
У Волинській області дещо покращилася ситуація із захворюванням на коронавірусну інфекцію, зокрема показники інфікування зменшилися.

Про це йшлося у четвер, 26 листопада, під час брифінгу в ОДА.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка зазначила, що в області за добу зареєстрували 390 нових випадків захворювання на COVID-19. Шість випадків хвороби завершилося летально (місто Луцьк – 2, місто Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Локачинський район – 1, Луцький район – 1).

«Ситуація дещо стабілізувалася, хоча показники захворюваності залишаються на високому рівні. Однак, темпи приросту нових інфікувань дещо знизилися і становлять 13 % проти 60 % попередніх тижнів», - сказала вона.

Найвищі показники захворюваності фіксують в Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Нововолинську, Луцькому та Ківерцівському районах.

Не зменшується кількість пневмоній – щодня реєструють біля 700 випадків щотижня, половина хворих потребує госпіталізації.

За словами Надії Костирки, карантин вихідного дня дав свій результат, адже темпи приросту інфекції знизилися.

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Теги: коронавірус, ситуація, Волинь
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Коментарі 1
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