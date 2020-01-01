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У МОЗ розповіли про варіанти карантину на новорічні свята

У МОЗ розповіли про варіанти карантину на новорічні свята
Локдаун, або тотальний карантин, в Україні допоможе взяти під контроль поширення коронавірусу і звести захворюваність до нуля. Але станом на сьогодні, 27 листопада, про запровадження жорстких обмежень не йдеться.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на онлайн-брифінгу 27 листопада, - пише ТСН.

Так, очільник МОЗ пояснив, що локдаун — це суттєві економічні збитки, на що теж варто зважати перед впровадженням подібних заходів. Тому, з його слів, основною причиною введення жорсткого карантину буде колапс медичної системи, коли лікарні будуть переповнені хворими на коронавірус і не зможуть справлятися з ними.

"З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передавання хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності на COVID-19. Але з іншого боку, ми повинні рахуватися з можливостями нашої країни щодо наслідків введення жорсткого карантину", — висловився Максим Степанов.

Голова МОЗ додав, що наразі в уряді розглядають різні варіанти щодо реагування на коронавірус і введення жорсткішого карантину.

"Новорічні свята передбачають велику кількість контактів між людьми на ярмарках, на новорічних ялинках. Це контакти між людьми, які у звичайному житті між собою не перетинаються. Ми розглядаємо різні варіанти, робимо різні прогнози, опираємося на різні цифри. Зараз ми розраховуємо на ті карантинні обмеження, які діють у нашій країні", — сказав він.


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Теги: МОЗ, карантин, новорічні свята
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