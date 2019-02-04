На яку суму продали бурштину у Луцьку під час другого аукціону

Сьогодні, 27 листопада, відбувся другий відкритий аукціон з реалізації бурштину-сирцю. За результатами торгів продали 230 кг 801 г бурштину на загальну суму 4 млн 194 тис. грн, або 147 тис. 468 доларів.Йдеться про офіційно видобуте "сонячне каміння" комунальним підприємством "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради, повідомляє пресслужба Волиньради.На початку публічних торгів до учасників звернувся голова обласної радиВін привітав їх з цією подією, назвавши її унікальною не тільки для Волині, а й для України в цілому. "Бажаю вам гарних та результативних торгів, а громадам - поступлень до бюджетів", - наголосив голова облради.Всього виставили на торги 3 тонни 151 кг сонячного каменю. Участь в публічних торгах взяли компанії та фізичні особи, які попередньо реєструвалися і робили заявки. Окремі учасники були присутні в сесійній залі, де проводився аукціон, а інші - дистанційно за посередництвом відеоконференції. Всього зареєструвалося 55 учасників.До продажу пропонувався бурштин 8 фракцій за цінами, визначеними Державним гемологічним центром України.За інформацією в.о. директора КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради, попередньо бурштин фракції від 0 до 2 г вже реалізований масовою фракцією 20 кг за ціною 70 доларів за 1 кг, тоді як стартова аукціонна ціна - 20 доларів за 1 кг.Бурштин інших фракцій має такі стартові ціни:- 2-5 г за 130 доларів за 1 кг;- 5-10 г за 250 доларів за 1 кг;- 10-20 г за 625 доларів за 1 кг;- 20-50 г за 1290 доларів за 1 кг;- 50-100 г 1690 доларів за 1 кг;- 100-200 г за 2100 доларів за 1 кг;- 200-300 г за 2670 доларів за 1 кг;- 300-500 г за 2870 доларів за 1 кг.Ціна за бурштин фракції 2-5 г сягнула 220 доларів за 1 кг. В той же час, в ході торгів була зменшена ціна на масову фракцію бурштину 5-10 г у вазі 78 кг 79 г до 200 доларів за кг. 35 кг цієї ж фракції продали за стартовою ціною.Також за нижчими цінами продавали сьогодні шаруватий, пінистий, забруднений бурштин різних фракцій.В кінці торгів в.о. директора КП "Волиньприродресурс" Анатолій Капустюк привітав учасників з покупками та подякував за участь в аукціоні.Нагадаємо, нареаліували 627 кг 4 г бурштину. Публічні торги відбуватимуться щомісяця.Для видобування бурштину "Волиньприродресурс" заключив договір з підрядною організацією ТОВ "Надравидобування", в якій працюють мешканці Маневиччини. Вони отримують офіційну заробітну плату з розрахунку 1520 грн за зміну.