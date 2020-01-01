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Українців попереджають про новий вид телефонного шахрайства

Українців попереджають про новий вид телефонного шахрайства
Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про новий вид телефонного шахрайства, який стає популярним.

Відповідне попередження розміщене на сторінці МВС у Facebook.

«Новий вид шахрайства – в Telegram ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти. Будь ласка, будьте уважними!» – йдеться у повідомленні.

У МВС радять, якщо ви отримали подібне повідомлення – краще зателефонуйте цій людині і запитати, чи надсилала вона подібне прохання.

Українців попереджають про новий вид телефонного шахрайства

Поради МВС як не стати жертвою шахраїв в інтернеті

Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.

Не робити великих передплат при покупці в інтернет-магазині.

Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.

Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей.

Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.

Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.

Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв?

Перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства.

Пам’ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна аутентифікація.

Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку «зламали», необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях.

До слова, нещодавно на Кіровоградщині шахрай вкрав у хворої дитини 140 тисяч гривень на лікування. Дитина померла.

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Теги: шахраї, поліція, схема
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