Українців попереджають про новий вид телефонного шахрайства
Сьогодні, 04:25
Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про новий вид телефонного шахрайства, який стає популярним.
Відповідне попередження розміщене на сторінці МВС у Facebook.
«Новий вид шахрайства – в Telegram ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти. Будь ласка, будьте уважними!» – йдеться у повідомленні.
У МВС радять, якщо ви отримали подібне повідомлення – краще зателефонуйте цій людині і запитати, чи надсилала вона подібне прохання.
Поради МВС як не стати жертвою шахраїв в інтернеті
Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.
Не робити великих передплат при покупці в інтернет-магазині.
Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.
Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей.
Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.
Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.
Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв?
Перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства.
Пам’ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна аутентифікація.
Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку «зламали», необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях.
До слова, нещодавно на Кіровоградщині шахрай вкрав у хворої дитини 140 тисяч гривень на лікування. Дитина померла.
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Відповідне попередження розміщене на сторінці МВС у Facebook.
«Новий вид шахрайства – в Telegram ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти. Будь ласка, будьте уважними!» – йдеться у повідомленні.
У МВС радять, якщо ви отримали подібне повідомлення – краще зателефонуйте цій людині і запитати, чи надсилала вона подібне прохання.
Поради МВС як не стати жертвою шахраїв в інтернеті
Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.
Не робити великих передплат при покупці в інтернет-магазині.
Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.
Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей.
Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.
Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.
Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв?
Перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства.
Пам’ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна аутентифікація.
Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку «зламали», необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях.
До слова, нещодавно на Кіровоградщині шахрай вкрав у хворої дитини 140 тисяч гривень на лікування. Дитина померла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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