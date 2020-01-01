Українців попереджають про новий вид телефонного шахрайства





Відповідне попередження розміщене на сторінці МВС у



«Новий вид шахрайства – в Telegram ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти. Будь ласка, будьте уважними!» – йдеться у повідомленні.



У МВС радять, якщо ви отримали подібне повідомлення – краще зателефонуйте цій людині і запитати, чи надсилала вона подібне прохання.





Поради МВС як не стати жертвою шахраїв в інтернеті



Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.



Не робити великих передплат при покупці в інтернет-магазині.



Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.



Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей.



Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.



Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.



Що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв?



Перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства.



Пам’ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна аутентифікація.



Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку «зламали», необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях.



До слова, нещодавно на Кіровоградщині шахрай вкрав у хворої дитини 140 тисяч гривень на лікування. Дитина померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство внутрішніх справ попереджає українців про новий вид телефонного шахрайства, який стає популярним.Відповідне попередження розміщене на сторінці МВС у Facebook «Новий вид шахрайства – в Telegram ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту. Фото ваше, однак, номер прихований. Невідомі просять позичити кошти. Будь ласка, будьте уважними!» – йдеться у повідомленні.У МВС радять, якщо ви отримали подібне повідомлення – краще зателефонуйте цій людині і запитати, чи надсилала вона подібне прохання.Не надавати особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах.Не робити великих передплат при покупці в інтернет-магазині.Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.Не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей.Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів часто виявляються шахраями.Перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.Перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію. Зателефонуйте за номером 102 або вирушайте до найближчого відділення, зібравши всі докази факту шахрайства.Пам’ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна аутентифікація.Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку «зламали», необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях.До слова, нещодавно на Кіровоградщині шахрай вкрав у хворої дитини 140 тисяч гривень на лікування. Дитина померла.

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