У райлікарні на Волині можна буде зробити ІФА-тест на коронавірус





Звіт про закупівлю оприлюднили на сервісі публічних закупівель Prozorro 24 листопада, пише



Комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА обійшовся у 404 550 гривень.



До 27 листопада покупку має доставити підприємиця Гасичак Мар'яна Олександівна.



Довідково: імуноферментний аналіз – це вид аналізу, за допомогою якого виявляють комплекс «антиген – антитіло», який виробляється коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом.



Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенська центральна районна лікарня закупила обладнання для проведення тестів на коронавірус методом імуноферментного аналізу.Звіт про закупівлю оприлюднили на сервісі публічних закупівель Prozorro 24 листопада, пише Район.Медицина Комплект обладнання для проведення дослідження методом ІФА обійшовся у 404 550 гривень.До 27 листопада покупку має доставити підприємиця: імуноферментний аналіз – це вид аналізу, за допомогою якого виявляють комплекс «антиген – антитіло», який виробляється коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом.Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.

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