вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для волинських шахтарів надійшли гроші на виплату заборгованої зарплати

Для волинських шахтарів надійшли гроші на виплату заборгованої зарплати
Транш у сумі чотири мільйони 354 тисячі гривень бюджетних асигнувань надійшов сьогодні, 30 листопада, на рахунки ДП «Волиньвугілля».

Кошти призначені на часткове погашення заборгованості із заробітної плати. Про це розповів начальник Нововолинського управління державного казначейства Ігор Матвійчук, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.

Фінансування «Волиньвугілля» здійснюється згідно з урядовою програмою реструктуризації вугільної галузі і будівництва об’єктів. Із передбачених на цей рік грошей, волинські шахтарі одержали 161 мільйон 432 тисячі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: борг, зарплати, шахтарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В автотрощі на Закарпатті загинуло 5 людей, серед яких – дитина
Сьогодні, 16:22
За варварський дрифт на площі у Луцьку, де вшановували жертв Голодомору, ніхто не відповідатиме
Сьогодні, 16:04
Для волинських шахтарів надійшли гроші на виплату заборгованої зарплати
Сьогодні, 15:40
«Волинь» здобуває перемогу в останньому матчі сезону
Сьогодні, 15:38
Відомо, хто став головою Ковельської районної ради
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
На погашення зарплатного боргу перед шахтарями в Держбюджеті передбачили мільярд На погашення зарплатного боргу перед шахтарями в Держбюджеті передбачили мільярд
11 липень, 00:13
«Я готовий вас захищати», – Савченко до гірників «Я готовий вас захищати», – Савченко до гірників
05 вересень, 2018, 17:30
Волинські гірники не отримали зарплату за серпень Волинські гірники не отримали зарплату за серпень
11 січень, 2018, 17:19
Волинським гірникам боргують понад 16 мільйонів Волинським гірникам боргують понад 16 мільйонів
27 листопад, 2017, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку п'яний водій попався патрульним через неправильно припарковане авто
Сьогодні, 17:06
 0
Чим особливі еко-автобуси, які курсуватимуть Луцьком з 1 грудня. ФОТО
Сьогодні, 16:48
 0
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
В автотрощі на Закарпатті загинуло 5 людей, серед яких – дитина
Сьогодні, 16:22
 0
За варварський дрифт на площі у Луцьку, де вшановували жертв Голодомору, ніхто не відповідатиме
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8