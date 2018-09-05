Для волинських шахтарів надійшли гроші на виплату заборгованої зарплати





Кошти призначені на часткове погашення заборгованості із заробітної плати. Про це розповів начальник Нововолинського управління державного казначейства Ігор Матвійчук, - йдеться на сайті



Фінансування «Волиньвугілля» здійснюється згідно з урядовою програмою реструктуризації вугільної галузі і будівництва об’єктів. Із передбачених на цей рік грошей, волинські шахтарі одержали 161 мільйон 432 тисячі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Транш у сумі чотири мільйони 354 тисячі гривень бюджетних асигнувань надійшов сьогодні, 30 листопада, на рахунки ДП «Волиньвугілля».Кошти призначені на часткове погашення заборгованості із заробітної плати. Про це розповів начальник Нововолинського управління державного казначейства Ігор Матвійчук, - йдеться на сайті Нововолинської міськради. Фінансування «Волиньвугілля» здійснюється згідно з урядовою програмою реструктуризації вугільної галузі і будівництва об’єктів. Із передбачених на цей рік грошей, волинські шахтарі одержали 161 мільйон 432 тисячі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію