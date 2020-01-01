Щоб бути готовим до відключення світла: у медзакладах Волині перевіряють аварійні генератори





Про це у коментарі Людмила Тимощук.



За її словами, після того, як у лікарні на Львівщині через аварійне відключення електроенергії загинуло двоє пацієнтів з коронавірусом, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, є потреба провести аудит резервних генераторів енергії. Тому керівники кожного медзакладу зі стаціонаром отримали завдання до 17:00 понеділка, 30 листопада перевірити свої генератори чи резервні лінії електропостачання.



"Згідно даних на перше листопада, головні лікарі запевняли, що все добре. Сьогодні із сьомої ранку ми дали наказ на всі лікувальні заклади, аби вони повторно надали нам інформацію по аудиту резервного енергопостачання і справності електропроводки", – каже Людмила Тимощук.



Про результати перевірки обіцяють повідомити вже у вівторок, 1 грудня.



Тим часом у Луцьку вже перевірили резервні джерела електроенергії. У пологовому та міській клінічній лікарні є дизельні генератори, які справно функціонують, повідомив очільник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.



За його словами, у пологовому будинку дизельний генератор розрахований на 50 кіловат, а у міській клінічній лікарні – на 320 кіловат. Вони забезпечують необіхдну електроенергію у випадках форс-мажорів і вмикаються автоматично.



Нагадаємо, 27 листопада у Львівській області через відключення світла загинули двоє пацієнтів з коронавірусом, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Попри те, що у медзакладі були два резервні генератори, ними ніхто не сокристався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У медзакладах Волинської області перевіряють резервні генератори електроенергії.Про це у коментарі ІА "Конкурент" розповіла начальниця обласного управління охорони здоров'яЗа її словами, після того, як у лікарні на Львівщині через аварійне відключення електроенергії загинуло двоє пацієнтів з коронавірусом, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, є потреба провести аудит резервних генераторів енергії. Тому керівники кожного медзакладу зі стаціонаром отримали завдання до 17:00 понеділка, 30 листопада перевірити свої генератори чи резервні лінії електропостачання."Згідно даних на перше листопада, головні лікарі запевняли, що все добре. Сьогодні із сьомої ранку ми дали наказ на всі лікувальні заклади, аби вони повторно надали нам інформацію по аудиту резервного енергопостачання і справності електропроводки", – каже Людмила Тимощук.Про результати перевірки обіцяють повідомити вже у вівторок, 1 грудня.Тим часом у Луцьку вже перевірили резервні джерела електроенергії. У пологовому та міській клінічній лікарні є дизельні генератори, які справно функціонують, повідомив очільник міського управління охорони здоров'яЗа його словами, у пологовому будинку дизельний генератор розрахований на 50 кіловат, а у міській клінічній лікарні – на 320 кіловат. Вони забезпечують необіхдну електроенергію у випадках форс-мажорів і вмикаються автоматично.Нагадаємо, 27 листопада у Львівській області через відключення світла загинули двоє пацієнтів з коронавірусом, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Попри те, що у медзакладі були два резервні генератори, ними ніхто не сокристався.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію